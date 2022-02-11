Всероссийский конкурс «Мастер года» стартует в Республике Крым 15 февраля

В Республике Крым пройдет конкурс «Мастер года». К участию приглашаются мастера производственного обучения, преподаватели учебных предметов общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, имеющие педагогический стаж не менее трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи региона.

Конкурс «Мастер года» позволит выявить лучших специалистов из числа педагогических работников организаций среднего профессионального образования.

«Цели конкурса – повышение престижа педагогических профессий, пропаганда передовых идей в области образования и подготовки кадров, а также изучение и распространение лучшего педагогического опыта», – уточняется в информационном релизе.