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Захарова призвала Запад не путать территории России и Украины

Захарова призвала Запад не путать территории России и Украины

01:01  Автор: Жанна Звягина



Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» в четверг призвала страны Запада не путать территории России и Украины, отметив, что эти ошибки могут стать фатальными.

10 февраля сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

«Она прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией, — сказала Захарова, отметив, что главное, чтобы это больше не повторялось, поскольку западные партнеры часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории. «Подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — сказала дипломат.

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Лиз Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом, в столицу России также прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подробно рассказал главе Форин-офиса о ситуации с невыполнением Украиной минских договоренностей. Стороны также затронули вопросы российско-белорусских отношений, в том числе военные учения. По итогам встречи дипломат признался, что разочарован прошедшим диалогом с британской коллегой, сравнив состоявшуюся беседу «с разговором немого с глухим». 



#Великобритания #международные отношения #Украина


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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