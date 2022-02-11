Захарова призвала Запад не путать территории России и Украины

01:01 Автор: Жанна Звягина

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» в четверг призвала страны Запада не путать территории России и Украины, отметив, что эти ошибки могут стать фатальными.

10 февраля сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

«Она прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией, — сказала Захарова, отметив, что главное, чтобы это больше не повторялось, поскольку западные партнеры часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории. «Подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — сказала дипломат.

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Лиз Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом, в столицу России также прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подробно рассказал главе Форин-офиса о ситуации с невыполнением Украиной минских договоренностей. Стороны также затронули вопросы российско-белорусских отношений, в том числе военные учения. По итогам встречи дипломат признался, что разочарован прошедшим диалогом с британской коллегой, сравнив состоявшуюся беседу «с разговором немого с глухим».

#Великобритания #международные отношения #Украина

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