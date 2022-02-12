20 случаев, когда родители поняли, что их дети жуткие создания

Дети — большая радость. Их большие сердца, крошечные головы и ошеломляющая привлекательность способны растопить самые холодные сердца.

Но когда вы являетесь родителем одного, двух или нескольких детей, все немного по-другому. Малыши внезапно превращаются в смельчаков, с безумными приключениями, которые никогда не заканчиваются без последствий и правилами, которые существуют только для того, чтобы их нарушать. В мире воспитания нет ничего запретного, даже если сам термин в основном устанавливает ограничения для того, чтобы воспитать великого человека, способного достичь больших целей и заставить своих родителей гордиться им. Но иногда все становится жутко.

Итак, сегодня мы углубимся в моменты, когда дети действительно напугали своих родителей.

1. О нет, наш младенец нашел камеру

2. Моя младшая сестра обожает резать куклы и ставить эти отрезанные части к другим куклам

3. Моя дочь сделала это в школе, и да, оно живет в моем доме

4. Просила свою дочь снять эту маску на протяжении 3 часов, но она не слушалась

5. Это третий день рождения моей кузины, и вместо того, чтобы выбрать нормальную тематику, она выбрала это...

6. Принимаю я значит душ в час ночи, чихаю, и слышу шепотом кто-то говорит: "Будь здоров". Смотрю, а там мой ребенок стоит. Да что он там делает??

7. Моя жена услышала, как ее имя шептали «Наа-Таа-Шаа..» Она посмотрела на радионяню, чтобы найти нашего сына таким

8. Мой младший брат в час ночи

9. Да что этот медвежонок сделал?

10. Когда я был ребенком, я пристально смотрел на незнакомцев. Не на мгновение, а на несколько часов, пока они не исчезнут из поля моего зрения. Мои родственники говорят, что я пугал их

11. Этот ребенок...

12. Мой сын играл со сканером и принтером, и хочет дать копию своему учителю. Нет сына, это не хорошая идея

13. Сын подготовил лук к завтрашнему дню в школе

14. Мой ребенок прислал мне это фото...

15. Моя дочь сделала этот мейкап для своей куклы

16. Моя шестилетняя дочь провела этот «научный эксперимент» прошлой ночью. Она также решила оставить его на пороге наших новых соседей в качестве «приветственного подарка». Это было неловкое введение этим утром

17. Моя 4-летняя дочь нарисовала это и сказала мне, что это монстр, который всегда следует за мной, но я никогда его не вижу

18. У кого-нибудь еще есть малыши, которые делают невероятно жуткие вещи, например, подвешивают своих Барби за ноги на перекладинах двухъярусной кровати?

19. Картина, сделанная ребенком на одном из уроков рисования

20. Он лижет почтовый ящик