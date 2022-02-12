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60 FPS в Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S появится в марте

60 FPS в Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S появится в марте


В начале февраля вышел сборник Life is Strange: Remastered Collection, который включает в себя две игры популярной серии. Релиз сопровождался проблемами — от вылетов до падения производительности и неправильной работы субтитров. Одна из главных жалоб игроков заключалась в том, что в игре отсутствует режим 60 FPS на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

Ранее разработчики уже пообещали, что Life is Strange: Remastered Collection со временем получит режим 60 FPS на новых консолях. Теперь же на официальном сайте они обозначили сроки, когда это произойдет. Выпустить апдейт с 60 FPS для Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S и Playstation 5 разработчики намерены в марте 2022 года.

Отметим, что вместе с анонсом мартовского патча, разработчики Life is Strange: Remastered Collection уточнили, что после 21 февраля выйдет обновление, которое исправит на Xbox проблемы с камерой и возникновением черного/белого экрана.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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