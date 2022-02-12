7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту

1. Резкая перемена привычного образа жизни.

2. Нездоровая одержимость определённой идеей.

3. Использование странных или незнакомых слов.

4. Внезапная смена настроения.

5. Крупные денежные траты.

6. Изменения во внешнем виде.

7. Равнодушие.

Секты – одна из волнующих проблем современного общества. Под влиянием деструктивных культов находятся сотни тысяч людей. По каким признакам можно понять, что в вашем близком окружении появился религиозный фанатик? Заподозрив принадлежность близкого человека к числу фанатиков, ведите себя осторожно и в резкой форме не требуйте покинуть культ. Иначе, вы можете его от себя оттолкнуть или ещё хуже, вызвать агрессию. Вот такие тревожные звоночки в поведении родственника должны вас насторожить.Человек, которого вы раньше хорошо знали, внезапно стал другим. В секте полностью меняется сознание, и теряется связь с реальным миром. Он по собственной воле изолируется в группе единомышленников и делает только то, что скажет лидер. У адепта закрытого религиозного сообщества меняются вкусовые предпочтения, он может подолгу не спать и проводит всё свободное время вне дома.Если близкий постоянно ведёт разговоры о Боге, о «высшем замысле» и пропагандирует псевдорелигиозное учение, знайте, что его «вербуют». Смысл секты заключается в том, чтобы привлечь как можно больше людей. Именно поэтому все сектанты стараются поделиться своими новыми знаниями с окружающими и указать им «путь истинный».Чтобы новый член секты проникся духом и мышлением культа, лидер вручает ему тематическую литературу, книги или диски. В скором времени у вашего близкого человека в лексиконе появятся новые странные слова, которые вам будут неизвестны.Принадлежность к секте схожа с наркотической зависимостью. У её адепта может неестественно быстро меняться настроение. Ещё несколько минут назад человек мог быть счастливым в приподнятом расположении духа, а уже сейчас он может быть поникшим, раздражительным или агрессивным.Все секты существуют на взносы её участников. Рано или поздно близкий начнёт относить в секту все свои финансовые сбережения. Это в лучшем случае. В худшем, он начнёт занимать деньги в долг, брать кредиты и микрозаймы, продавать ювелирные украшения и ценную технику.Адептам религиозных движений важно отличать «чужих» и «своих». Для этого лидер придумывает специальную символику, которая может носиться в качества украшений. Встречаются случаи, когда всех участников заставляют делать одинаковые татуировки или носить особые причёски. Делается это для того, чтобы человек даже вне секты, чувствовал с ней глубокую связь.Религиозные фанатики отдаляются от родственников и старых друзей, становятся равнодушными и замкнутыми. Все секты существуют по принципу: «все, кто не снами – против нас». Конечно, это далеко не полный список признаков того, что человек находится под влиянием секты. Но если вы заметили, хотя бы несколько вышеупомянутых звоночков бейте тревогу и спасайте близкого человека. Без вашей помощи и поддержки он не справится.