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7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту

7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту
Секты – одна из волнующих проблем современного общества. Под влиянием деструктивных культов находятся сотни тысяч людей. По каким признакам можно понять, что в вашем близком окружении появился религиозный фанатик? Заподозрив принадлежность близкого человека к числу фанатиков, ведите себя осторожно и в резкой форме не требуйте покинуть культ. Иначе, вы можете его от себя оттолкнуть или ещё хуже, вызвать агрессию. Вот такие тревожные звоночки в поведении родственника должны вас насторожить.

1. Резкая перемена привычного образа жизни.

Человек, которого вы раньше хорошо знали, внезапно стал другим. В секте полностью меняется сознание, и теряется связь с реальным миром. Он по собственной воле изолируется в группе единомышленников и делает только то, что скажет лидер. У адепта закрытого религиозного сообщества меняются вкусовые предпочтения, он может подолгу не спать и проводит всё свободное время вне дома.

2. Нездоровая одержимость определённой идеей.

Если близкий постоянно ведёт разговоры о Боге, о «высшем замысле» и пропагандирует псевдорелигиозное учение, знайте, что его «вербуют». Смысл секты заключается в том, чтобы привлечь как можно больше людей. Именно поэтому все сектанты стараются поделиться своими новыми знаниями с окружающими и указать им «путь истинный».

3. Использование странных или незнакомых слов.

Чтобы новый член секты проникся духом и мышлением культа, лидер вручает ему тематическую литературу, книги или диски. В скором времени у вашего близкого человека в лексиконе появятся новые странные слова, которые вам будут неизвестны.

4. Внезапная смена настроения.

Принадлежность к секте схожа с наркотической зависимостью. У её адепта может неестественно быстро меняться настроение. Ещё несколько минут назад человек мог быть счастливым в приподнятом расположении духа, а уже сейчас он может быть поникшим, раздражительным или агрессивным.

5. Крупные денежные траты.

Все секты существуют на взносы её участников. Рано или поздно близкий начнёт относить в секту все свои финансовые сбережения. Это в лучшем случае. В худшем, он начнёт занимать деньги в долг, брать кредиты и микрозаймы, продавать ювелирные украшения и ценную технику.

6. Изменения во внешнем виде.

Адептам религиозных движений важно отличать «чужих» и «своих». Для этого лидер придумывает специальную символику, которая может носиться в качества украшений. Встречаются случаи, когда всех участников заставляют делать одинаковые татуировки или носить особые причёски. Делается это для того, чтобы человек даже вне секты, чувствовал с ней глубокую связь.

7. Равнодушие.

Религиозные фанатики отдаляются от родственников и старых друзей, становятся равнодушными и замкнутыми. Все секты существуют по принципу: «все, кто не снами – против нас». Конечно, это далеко не полный список признаков того, что человек находится под влиянием секты. Но если вы заметили, хотя бы несколько вышеупомянутых звоночков бейте тревогу и спасайте близкого человека. Без вашей помощи и поддержки он не справится.  
# Шоу-бизнес

По материалам: womanadvice

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