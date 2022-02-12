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Алла Пугачева, долго терпевшая нападки коллег, высказалась в их адрес

Алла Пугачева, долго терпевшая нападки коллег, высказалась в их адрес
Певица Алла Пугачева ответила своим недругам в Instagram, продемонстрировав свою житейскую мудрость. Умиротворенная жизнь Аллы Пугачевой с молодым мужем и детьми в подмосковном замке не дает спокойно спать некоторым ее коллегам. Многие из них уже успели обвинить Примадонну в собственных неудачах, считая, что именно Алла Борисовна в свое время перекрыла им кислород и не дала воспарить к вершинам славы. При этом Пугачева никак не реагирует на злобные наскоки. Буквально час назад она объяснила, почему не ввязывается в драку с хейтерами, хотя ей, скорее всего, тоже есть что сказать в адрес обвинителей.
Алла Пугачева «Дорогие друзья, меня часто спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут! Всего вам хорошего!»  — заявила Примадонна в Instagram, представ в солнечных лучах в своем загородном поместье. «☝🏻100%», согласился с Примадонной Игорь Гуляяев. К нему присоединились Игорь Крутой,  Дима Билан, Влад Лисовец и Юлия Савичева. Скорее всего, Пугачева собралась на прогулку, пользуясь ясными днями уходящей зимы. А заодно и записала короткий ролик, в котором иронично и ясно обозначила свою позицию. «Мудрые слова умной прекрасной женщины!!!!! ❤️❤️❤️», «Молодец! Продолжайте быть счастливой», «Мудрые слова и девиз жизни! ❤️», — восторженно отозвались поклонники. Окружающие не устают удивляться, как прекрасно сейчас выглядит 72-летняя звезда эстрады. Похудевшая и помолодевшая Алла Борисовна не отказывает себе в удовольствии примерить самые ультрамодные наряды. Благо, у нее есть личный стилист Игорь Гуляев, с которым у нее полное взаимопонимание в выборе смелых молодежных образов, которые очень к лицу артистке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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