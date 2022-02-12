Американские СМИ рассказали о тайном смысле поездки Путина в Китай
Президент России Владимир Путин отправился в Китай перед началом Олимпиады, чтобы заручиться поддержкой Пекина и иметь возможность "нанести двойной удар" по позициям США в Евразии, пишет в статье для The Hill обозреватель Гордон Чанг.
По словам журналиста, по итогам визита российского лидера в Пекин Москва получила от китайской стороны "экономический спасательный круг" — нефтегазовые контракты на $117,5 млрд.
Новые договоренности между Китаем в Россией — это своего рода сигнал Западу о том, что страны готовы объединиться и вместе вступить в конфронтацию с США, утверждает Чанг.
Как писал Ruposters, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю политическими последствиями, если Пекин "даст зеленый свет" вторжению России на Украину.Владимир Путин западные СМИ