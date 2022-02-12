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Американские СМИ рассказали о тайном смысле поездки Путина в Китай

Американские СМИ рассказали о тайном смысле поездки Путина в Китай

Президент России Владимир Путин отправился в Китай перед началом Олимпиады, чтобы заручиться поддержкой Пекина и иметь возможность "нанести двойной удар" по позициям США в Евразии, пишет в статье для The Hill обозреватель Гордон Чанг.

По словам журналиста, по итогам визита российского лидера в Пекин Москва получила от китайской стороны "экономический спасательный круг" — нефтегазовые контракты на $117,5 млрд.


"Вашингтон не хочет, чтобы "Северный поток-2" заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди", - пишет автор.

Новые договоренности между Китаем в Россией — это своего рода сигнал Западу о том, что страны готовы объединиться и вместе вступить в конфронтацию с США, утверждает Чанг.

Как писал Ruposters, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю политическими последствиями, если Пекин "даст зеленый свет" вторжению России на Украину.

Владимир Путин западные СМИ
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По материалам: uposters.ru

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