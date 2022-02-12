Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным
Сегодня, 12:45
Актриса Анна Хилькевич не на шутку разозлилась на артиста. Актеры познакомились на съемках сериала «Универ». Несмотря на то, что актеры дружат уже много лет, они могут и всерьез разругаться. 35-летняя Хилькевич и 41-летний Ярушин стали гостями нового выпуска шоу «Я тебе не верю». Два актера проходили испытания, зарабатывали баллы и мило общались между собой, но в какой-то момент чуть не поссорились. Анне нужно было отгадать, говорит ли Стас правду. Актриса долго рассуждала и пыталась понять, как ей поступить, а затем решила обратиться к противнику: «Ты мне правду сказал? По-дружески, махнемся? А я проверю сейчас. Если ты сделал такой ход, то я удалю номер… Нет, не удалю! Переименую в «мразоту» — как ты себя сам называешь». В итоге выяснилось, что актер обманул подругу, и она проиграла заветный балл. «Фу, отвратительный человек. Не верьте ему никогда», — кричала Хилькевич, бегая по залу. Потом Анна взяла в руки смартфон и явно сделала то, что задумала.
Анна Хилькевич На протяжении всего выпуска актриса припоминала другу его поведение и всячески пыталась уколоть. Например, когда ведущий Азамат Мусагалиев спросил героев, целовались ли они, Ярушин ответил: «В сериале же было как-то?». На что получил колкий ответ: «Ну, это так себе было». Отметим, что в прошлом году актеры приняли участие в съемках программы «Звезды в Африке», где боролись за главный приз в пять миллионов рублей. Стас был главным скандалистом проекта, который постоянно ругался и пытался учить всех жизни. Но ни он, ни Хилькевич не дошли до финала. К слову, актеры дружат уже много лет. Анна говорит, что в жизни Стас милый и приятный человек, но не отрицает его сложного характера. Одно время поклонники подозревали звезд «Универа» в романе, но все оказалось слухами.
По материалам: z-aya