Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным

Актриса Анна Хилькевич не на шутку разозлилась на артиста. Актеры познакомились на съемках сериала «Универ». Несмотря на то, что актеры дружат уже много лет, они могут и всерьез разругаться. 35-летняя Хилькевич и 41-летний Ярушин стали гостями нового выпуска шоу «Я тебе не верю». Два актера проходили испытания, зарабатывали баллы и мило общались между собой, но в какой-то момент чуть не поссорились. Анне нужно было отгадать, говорит ли Стас правду. Актриса долго рассуждала и пыталась понять, как ей поступить, а затем решила обратиться к противнику: «Ты мне правду сказал? По-дружески, махнемся? А я проверю сейчас. Если ты сделал такой ход, то я удалю номер… Нет, не удалю! Переименую в «мразоту» — как ты себя сам называешь». В итоге выяснилось, что актер обманул подругу, и она проиграла заветный балл. «Фу, отвратительный человек. Не верьте ему никогда», — кричала Хилькевич, бегая по залу. Потом Анна взяла в руки смартфон и явно сделала то, что задумала.Анна Хилькевич На протяжении всего выпуска актриса припоминала другу его поведение и всячески пыталась уколоть. Например, когда ведущий Азамат Мусагалиев спросил героев, целовались ли они, Ярушин ответил: «В сериале же было как-то?». На что получил колкий ответ: «Ну, это так себе было». Отметим, что в прошлом году актеры приняли участие в съемках программы «Звезды в Африке», где боролись за главный приз в пять миллионов рублей. Стас был главным скандалистом проекта, который постоянно ругался и пытался учить всех жизни. Но ни он, ни Хилькевич не дошли до финала. К слову, актеры дружат уже много лет. Анна говорит, что в жизни Стас милый и приятный человек, но не отрицает его сложного характера. Одно время поклонники подозревали звезд «Универа» в романе, но все оказалось слухами.