Ченнинг Татум рассказал о поиске своего стиля и модных советах от Зои Кравиц

Вадим Карасев

Ченнинг Татум стал героем нового весенне-летнего номера журнала V Man. В интервью изданию он рассказал о поисках собственного стиля — в частности, о модных советах, которые он получает от близких, включая возлюбленную Зои Кравиц.





По словам Татума, его интерес к моде развивался постепенно. Было время, когда он везде появлялся в одних и тех же белых футболках, но с недавних пор актер стал все серьезнее относиться к выбору наряда для очередного телешоу. Тем не менее, он все еще оставался недоволен собой.

Я исследовал эту территорию, пытаясь носить Balenciaga и все в таком духе. Но у меня по-прежнему не было ощущения, что это я. Я совершенно не разбираюсь в том, что модно у современной молодежи.









В прошлом году Татум отказался от работы со стилистом Мейв Рейли и обратился к Эндрю Мукамалу, одевающему Зои Кравиц. Сотрудничество принесло свои плоды, при этом актер воспользовался советами самой Кравиц и других людей из своего окружения.

Некоторые близкие мне люди, такие как [Зои] и ты, говорили: "Почему ты просто не начнешь носить то, что тебе самому нравится? Почему не можешь просто быть собой?" Кроме того, вы давали мне более конкретные советы по стилю. Сейчас я действительно наслаждаюсь поиском своего образа при помощи таких замечательных консультантов,

— сказал актер своему коллеге Джону Хиллу, который выступил в качестве интервьюера.









Ранее Татум признавался, что Кравиц убедила его отказаться от обуви бренда Crocs. Также он обращался за модными советами к ее бывшему отчиму Джейсону Момоа.





Слухи о своем романе Ченнинг Татум и Зои Кравиц спровоцировали в августе прошлого года — папарацци засняли пару во время велосипедной прогулки по Нью-Йорку. На снимках знаменитости выглядели так, будто их связывает нечто большее, чем просто дружба. Несмотря на то, что официального подтверждения романа так и не последовало, Зои все чаще стали замечать в компании Татума, и прошлый Хэллоуин они праздновали вместе.





Ченнинг Татум и Зои Кравиц





Ранее Зои была замужем за актером Карлом Глусманом. Татум после громкого развода с Дженной Дьюэнн, в браке с которой у него родилась дочь Эверли, встречался с британской певицей Джесси Джей, однако осенью 2020 года Джесси объявила о разрыве отношений.

Ольга Петелина