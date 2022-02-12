Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ченнинг Татум рассказал о поиске своего стиля и модных советах от Зои Кравиц

Ченнинг Татум рассказал о поиске своего стиля и модных советах от Зои Кравиц

Ченнинг Татум рассказал о поиске своего стиля и модных советах от Зои Кравиц

Ченнинг Татум стал героем нового весенне-летнего номера журнала V Man. В интервью изданию он рассказал о поисках собственного стиля — в частности, о модных советах, которые он получает от близких, включая возлюбленную Зои Кравиц.


По словам Татума, его интерес к моде развивался постепенно. Было время, когда он везде появлялся в одних и тех же белых футболках, но с недавних пор актер стал все серьезнее относиться к выбору наряда для очередного телешоу. Тем не менее, он все еще оставался недоволен собой.

Я исследовал эту территорию, пытаясь носить Balenciaga и все в таком духе. Но у меня по-прежнему не было ощущения, что это я. Я совершенно не разбираюсь в том, что модно у современной молодежи.



В прошлом году Татум отказался от работы со стилистом Мейв Рейли и обратился к Эндрю Мукамалу, одевающему Зои Кравиц. Сотрудничество принесло свои плоды, при этом актер воспользовался советами самой Кравиц и других людей из своего окружения.

Некоторые близкие мне люди, такие как [Зои] и ты, говорили: "Почему ты просто не начнешь носить то, что тебе самому нравится? Почему не можешь просто быть собой?" Кроме того, вы давали мне более конкретные советы по стилю. Сейчас я действительно наслаждаюсь поиском своего образа при помощи таких замечательных консультантов,

— сказал актер своему коллеге Джону Хиллу, который выступил в качестве интервьюера.



Ранее Татум признавался, что Кравиц убедила его отказаться от обуви бренда Crocs. Также он обращался за модными советами к ее бывшему отчиму Джейсону Момоа.


Слухи о своем романе Ченнинг Татум и Зои Кравиц спровоцировали в августе прошлого года — папарацци засняли пару во время велосипедной прогулки по Нью-Йорку. На снимках знаменитости выглядели так, будто их связывает нечто большее, чем просто дружба. Несмотря на то, что официального подтверждения романа так и не последовало, Зои все чаще стали замечать в компании Татума, и прошлый Хэллоуин они праздновали вместе.


Ченнинг Татум и Зои Кравиц


Ранее Зои была замужем за актером Карлом Глусманом. Татум после громкого развода с Дженной Дьюэнн, в браке с которой у него родилась дочь Эверли, встречался с британской певицей Джесси Джей, однако осенью 2020 года Джесси объявила о разрыве отношений.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет после объявления о беременности
Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет после объявления о
Американские СМИ рассказали о тайном смысле поездки Путина в Китай
Американские СМИ рассказали о тайном смысле поездки Путина в Китай
Ченнинг Татум рассказал о поиске своего стиля и модных советах от Зои Кравиц
Ченнинг Татум рассказал о поиске своего стиля и модных советах от Зои
Гарик Мартиросян назвал себя клоуном
Гарик Мартиросян назвал себя клоуном
Дочь Евгении Брик не знает, что ее мама умерла
Дочь Евгении Брик не знает, что ее мама умерла
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR
В Dying Light 2 на Xbox теперь доступен режим 60+ FPS VRR
Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта
Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта
Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
Писательница жестко прошлась по Ксении Собчак
Писательница жестко прошлась по Ксении Собчак
Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным
Анна Хилькевич серьезно поссорилась со Стасом Ярушиным
Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в нее, ведь находки в ней его напугали
Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика
Камчатские школьники в «Кванториуме» создают робота-уборщика
Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина Климова, Виктория Дайнеко, Марина Зудина
Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Екатерина
Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик
Максим Матвеев высказался о смерти Евгении Брик

Еще по теме

Не скрывают роман: Ченнинг Татум и Зои Кравиц вместе отметили Хэллоуин
Ченнинг Татум отказался сниматься в фильме Вайнштайна о сексуальном насилия
Ченнинг Татум в женском платье снялся в клипе Пинк
Зои Кравиц официально развелась и проводит все больше времени с Ченнингом Татумом