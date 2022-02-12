Дмитрий Нагиев рассказал о своем участии в КВН

Ведущий и актер Дмитрий Нагиев собирается занять место бессменного ведущего. Артист подтвердил, что действительно заменит ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александра Маслякова. Актер рассказал, что он выступит в роли ведущего в одном из выпусков телеигры. Но у него будут конкуренты, которые появятся в других играх. «Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменят несколько ведущих. А я — первый из них», — раскрыл подробности своего участия в КВН Нагиев корреспонденту РИА новости. В этом году впервые за 60 с лишним лет запись игры Высшей лиги КВН пройдет без участия Александра Маслякова-старшего. Уже на прошлой неделе юморист Денис Косяков, который регулярно делает обзоры на игры Высшей лиги КВН на своём YouTube-канале, написал о том, что Маслякова временно заменит Дмитрий Нагиев. Но тогда многие отнеслись к этому, как к шутке – ведь официальных подтверждений не последовало. Да и Дмитрий Нагиев темнил, загадочно отвечая «нет дыма без огня».Дмитрий Нагиев Если новость о Нагиеве в качестве ведущего КВН подтвердится, то народ соберется у телевизоров хотя бы для того, чтобы увидеть — как выглядит старая игра с таким ведущим, который является полной противоположностью мастодонту Маслякову. Напомним, Александр Масляков не сможет вести программу из-за коронавируса. Александр Васильевич даже записал видеоприветствие и рассказал, что не сможет принять участие в первых выпусках. «К сожалению, меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего», — говорит Масляков.