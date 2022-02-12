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Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома

Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома
На днях певец Александр Серов снова стал дедушкой. На выписку из роддома  он не приехал, встречали Мишель ее муж и мама. Народный артист России Александр Серов — теперь дважды дедушка. Дочь Мишель подарила ему внучку в сентябре 2020 года. А уже в октябре 2021 года поклонникам стало известно, что скоро эта семья станет еще больше. Мишель признавалась, что вторая беременность дается ей очень тяжело. В какой-то момент врачи даже запретили молодой певице прогулки на улице. К счастью, беременность закончилась благополучно — 8 февраля на свет появился сын Мишель и Романа. Мальчика назвали Макаром. Звездная мама решила рожать наследника там же, где появилась на свет ее дочь Миа — в клиническом госпитале «Лапино». На этот раз она опубликовала в Instagram момент выписки с новым членом семьи (в первую выписку Мишель ограничилась фотографией воздушных шариков, которыми был украшен дом к ее возвращению).
Мишель Серова с сыном, мужем и мамой В Stories певицы появился кадр, сделанный в холле госпиталя. На нем запечатлены Мишель, ее муж Роман, мама Елена и маленький Макар, завернутый в конверт. Также молодая мама показала, как встречает ее муж из роддома — блинчиками с черной икрой и воздушными шариками.
«А мы домой»,— подписала фото дочь Александра Серова. Напомним, Мишель и Роман официально оформили свои отношения весной 2019 года. Недавно артистка рассказывала, как выбирала няню маленькой дочери.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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