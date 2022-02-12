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Дочь Евгении Брик не знает, что ее мама умерла

Дочь Евгении Брик не знает, что ее мама умерла
Родные актрисы Евгении Брик не знают, как сообщить Зое о смерти мамы. Накануне СМИ сотрясла новость о внезапной смерти Евгении Брик. Как выяснилось, актриса скрывала, что два года назад ей поставили смертельный диагноз. За жизнь заболевшей онкологией звезды «Стиляг» боролись американские врачи. По слухам, несколько недель болезнь начала резко прогрессировать, не оставив шансов на спасение актрисы. Муж 40-летней Брик Валерий Тодоровский пока не дал ни одного комментария о случившейся трагедии в семье. Очевидно, что родные до последнего не теряли надежды, что Евгения справится с недугом. Говорят, что всё своё внимание овдовевший режиссер сосредоточил на 12-летней дочке Зое. Он пока не подобрал правильных слов, чтобы сообщить девочке страшную новость о смерти мамы.
Евгения Брик с дочерью «Как говорят друзья семьи, ранимой и впечатлительной девочке пока не говорят, что любимой мамы больше нет. Для ребенка, тем более в переходном возрасте, это будет большим ударом», — сообщает Dni.ru. Судя по всему, дочке Евгении не дают пользоваться телефоном, чтобы она не узнала о смерти мамы из СМИ. На её странице в Инстаграме, где Зоя еще недавно публиковала семейные фото, тоже наступило затишье. При этом в комментариях к публикациям многие пишут слова поддержки. «Мама всегда будет с тобой. Сил тебе пережить эту трагедию», — пишут фанаты Брик её дочери. Напомним, что первой о смерти Брик сообщила Катерина Гордеева. Она входила в узкий круг людей, знавших о диагнозе актрисы. «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — сказала Гордеева.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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