Екатерина Волкова не только первый раз стала бабушкой, но и присутствовала при родах

47-летняя актриса Екатерина Волкова сообщила радостную новость о своей семье. 11 февраля её старшая дочь Валерия стала мамой. Звезда картин «Скорая помощь», «Смерть нам к лицу», «Дорога домой», «Разбитое зеркало», «Доктор Преображенская» — многодетная мама. В первом браке у нее родилась дочь Валерия (девушке 29 лет), а в третьем браке с писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым — Богдан (молодому человеку 17 лет) и Александра (летом девочке исполнится 15 лет). Сейчас Екатерина Волкова не замужем. Старшая дочь актрисы преимущественно живет в Германии. В январе в одном из постов в своем Instagram актриса заикнулась про «ожидаемое пополнение в семье». Тогда Екатерина никаких деталей поклонникам не раскрыла — им только оставалось догадываться, что Волкова имела в виду. Фотография, которая появилась у многодетной мамы в Stories, кажется, пролила свет на эту загадку. Волкова выложила кадр в белом балахоне, напоминающим одноразовые медицинский халат. Актриса сообщила, что стала бабушкой.Екатерина Волкова «Ну вот я и бабушка. Мне кажется самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности»,— подписала этот кадр Волкова. Никаких других подробностей новоиспеченная бабушка пока что не раскрыла. В 2020 году в интервью Tele.ru Волкова так говорила о старшей дочери и о перспективе стать бабушкой: «Современное поколение не спешит заводить детей, и правильно делает, я считаю. Пусть выучатся, поживут для себя, посмотрят мир. Например, Лера знает английский и немецкий языки, сейчас интересом изучает испанский. У нее есть профессия психолога, и она занимается психологическими тренингами. Но если честно, я давно готова стать бабушкой и буду счастлива, если у нас появится малыш».