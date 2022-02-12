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Елена Летучая жаждет детей

Елена Летучая жаждет детей
Ведущая Елена Летучая высказалась о будущих детях.    Телеведущая часто задают довольно неделикатный вопрос, на который она как человек публичный терпеливо отвечает. Он касается детей – планирует ли телеведущая их рожать и почему, как выражаются бабушки у подъезда, «всё откладывает»? «Вопрос, действительно, очень личный, но, как говорится, назвался груздем – полезай в лукошко, — рассуждает Елена. — Раз уж ты публичный человек, к таким вопросам будь готов, наслаждайся. Я отношусь к этому спокойно. У нас дома есть дети, это дети мужа, и у меня нет ощущения незаполненной ниши. Да, мы работаем над тем, чтобы у нас еще были общие дети, но я не переживаю, получится или нет. А вообще мы хотели бы девочку, потому что дома у нас два пацана, одному уже почти 14, другому 12.
Елена Летучая Вы представляете, что у нас творится? Просишь: поцелуй, обними. А они: «Всё, мы побежали, у нас там какие-то велосипеды, мотоциклы». Муж говорит: «Хочу девочку, чтобы ее можно было обнимать, целовать, тискать». Посмотрим, как получится, так получится. Вообще, когда девушку в 43 года спрашивают «Когда уже дети?» — это тема, о которой надо говорить. У нас неправильно воспитываются девочки: «Тебе уже 25, все подруги замужем, а ты когда? Тебе еще рожать». И это страшно. Именно поэтому у нас в России огромное количество одиноких женщин, несчастных, нереализованных и разведенных. Общество не дает им расправить крылья».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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