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Елена Малышева объяснила тяжелую болезнь Владимира Жириновского после прививки

Елена Малышева объяснила тяжелую болезнь Владимира Жириновского после прививки
Ведущая Елена Малышева рассказала, почему не помогла прививка. Как известно, Владимир Жириновский, который не раз прививался, попал больницу с диагнозом «ковид» в тяжелом состоянии. Елена Малышева объяснила, почему это произошло. Телеведущая обратилась к официальным источникам, приводящим слова политика, который, по его словам, за год поставил прививку 8 раз. Он использовал разные вакцинации: ковивак, спутник, иностранные бустеры... Именно такая «вакханалия», как выразилась теледоктор и сыграла с Владимиром Вольфовичем злую шутку... «Пишут, что он восемь раз за этот год поставил себе прививку. В результате тяжело заболел и попал в реанимацию. Может ли такое быть? И означает ли это, что вакцина не работает? Нет! Вакцина работает! Вот что могло случится: 1. Путь создания иммунитета после прививки состоит в следующем: после введения вакцины активируются Т–лимфоциты – офицеры нашей иммунной системы. Они дают команду В-лимфоцитам вырабатывать антитела. Так мы получаем защиту от инфекции. Каждый раз при встрече с вирусом Т-лимфоциты должны его распознавать и давать команду В-лимфоцитам вырабатывать антитела. Если Т-лимфоциты теряют способность распознавать вирус, то вирус, не встречая никакого сопротивления на своем пути, начинает разрушать наш организм. Существуют ситуации, когда мы сами лишаем наши главные иммунные клетки – Т-лимфоциты – способности распознавать вирус и формировать защиту от него.
Владимир Жириновский 2. Лучший пример такой ситуации – это лечение аллергии на пыльцу. Например, у меня аллергия на пыльцу берёзы. Когда весной мои Т-лимфоциты видят эту пыльцу, они запускают гиперреакцию – аллергию. У меня текут слёзы, появляются насморк и кашель. Чтобы этого не было, существует особый метод лечения – иммуносенсибилизирующая терапия. Суть этого метода в том, чтобы лишить мои Т-лимфоциты способности видеть пыльцу. Для этого зимой мне вводят пыльцу берёзы в малых дозах. В результате Т-лимфоциты становятся толерантными. Они больше не замечают пыльцу. Не запускают аллергическую реакцию. Для лечения аллергии это очень хорошо. Сама пыльца вреда мне не принесёт. Если её не видит иммунная система, то у меня не текут слёзы, нет насморка и кашля. Но то, что хорошо для пыльцы, плохо в случае с вирусом. 3. Если ревакцинироваться постоянно, то наши Т-лимфоциты обучаются не замечать вирус. Но вирус живой и опасный. Если он не замечен и не уничтожен, он разрушает наш организм. Если то, что написали про Владимира Жириновского, правда - и он действительно восемь раз сделал себе разные прививки, то он фактически обучил свою иммунную систему не видеть вирус. И вирус, даже самый слабый, приобрёл огромную разрушительную силу!», — написала Малышева в официальном Инстаграме, а также дополнила текст 30-минутным видеороликом, где ответила на все животрепещущие вопросы, касающиеся ковида и его легкого штамма — омикрона.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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