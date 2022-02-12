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Евгения Брик очень хотела второго ребенка

Евгения Брик очень хотела второго ребенка
40-летняя актриса Евгения Брик даже выбирала имя для малыша. Жизнь звезды фильмов «Стиляги», «Любовницы» и сериала «Оттепель» оборвалась 10 февраля. Жене режиссера Валерия Тодоровского было 40 лет. Причиной трагедии стала онкология: актриса тяжело болела, но скрывала свои проблемы со здоровьем. Только самые близкие и родные люди знали, что жизнь звездной красавицы навсегда разделилась на «до» и «после». Брик еще два года назад была полна радужных планов: она мечтала о втором ребенке. Дочь актрисы, 12-летняя Зоя Тодоровская, помогала маме с выбором имени для будущего малыша. «Правда, дочь говорит, что иногда будет ревновать, потому что всё внимание начнет уходить на малыша. Но думаю, что она у нас уже взрослая и будет помогать. Обожаю, когда наша семья вместе, а не в разных концах света. Не надо никуда спешить, а можно просто наслаждаться общением», — заверила Евгения в интервью, которое дала два года назад.
Евгения Брик Тогда Брик заговорила и о смерти. Зое было три года, когда не стало ее дедушки со стороны отца. «Она помнит его, как пела и играла с ним. И мы ходим на могилу к дедушке. Поэтому я мечтаю лишь об одном, чтобы все были здоровы, и мы были бы вместе. Хочется, чтобы такая жизнь была всегда», — призналась тогда актриса в беседе с «Вокруг ТВ». В последний раз Зоя обнародовала снимок с мамой в сентябре прошлого года, когда поздравила Евгению с юбилеем. «Дорогая мама, с днем рождения! Я желаю счастья и здоровья! Чтобы у тебя был добрый, невероятный год. И все твои желания исполнялись! И ты добивалась своих целей! Мы очень любим тебя», — нежно обратилась к маме девочка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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