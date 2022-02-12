Гарик Мартиросян назвал себя клоуном

Шоумен Гарик Мартиросян гордится своей профессией и утверждает, что это тяжелый труд. Всю свою жизнь Мартиросян посвятил юмору и, благодаря своей деятельности, смог стать известным и обеспеченным человеком. Правда, у шоумена находятся недоброжелатели, считающие его клоуном. Сам Мартиросян нисколько не стесняется своего дела, ставшего смыслом жизни, и даже не прочь обидных высказываний по этому поводу. «Комиков, певцов в средние века сжигали, не считали их за людей. Я горд, что артисты дошли до высокого уровня и показали, что делают достойную работу. Нас в Ереване называли клоунами, наше поколение считало, что когда ты шутишь — ты клоун. По их представлению, мужчина должен быть очень важным, серьезным. Мне до сих пор в комментариях пишут, что я клоун, думая, что меня заденут. Да, я клоун! Сдохните от своей зависти! Я клоун, комик — и горд этим. Смешить людей — это достойно. Плохо — это не работать, просто сидеть на диване и ничего не делать», — порассуждал 47-летний Гарик.Гарик Мартиросян с женой Юморист с большим уважением относится к артистам, ведь он не понаслышке знает, каким трудом им достаются деньги. «Человек тяжелым трудом добивается того, чтобы стать звездой российской эстрады. Нельзя про таких людей говорить, мол, понятно, у него есть бабки, потому что он там выступал, здесь кланялся и так далее. Это его работа. Он ее выполнял и делал это качественно. Хочу привести пример. Если бы люди знали, сколько работает Филипп Киркоров! Его самоотдача достойна восхищения и уважения. Те люди, которые говорят обратное, просто тупые», — отметил Мартиросян в YouTube-шоу на Main Event Podcast. Также юморист обратился к хейтерам и посоветовал им заняться своей жизнью. «Улучшайте себя. Я, например, начал качаться, худею, выучил восемь иностранных языков, научился писать сериалы — пошел на курсы. Учусь у молодых сценаристов. Я двигаюсь вперед!» — подытожил он.