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Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik

В нашей субботней рубрике разбираем и обсуждаем новые звездные образы недели, который отобрала редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова.

Эта неделя стала удачной для российских брендов. Кайли Дженнер в анонсе нового семейного реалити-шоу появилась в платье марки NastyaMasha (правда, к голливудской публике бренд даже ближе, чем к отечественной — вещи продаются в Беверли-Хиллз в магазине Terminal 27). Ну а Дуа Липа примерила топ московского бреда Ch4rm, который носят звезды тиктока Дина Саева и Юлия Гаврилина, а также главная модница светской тусовки Ольга Карпуть. Ждем, что теперь марку полюбит и Настя Ивлеева.


Кайли Дженнер в NastyaMasha
Дуа Липа в Ch4rm

Продолжается и бум Balenciaga. Хотя в последнее время с маркой у нас ассоциируется Ким Кардашьян, которая недавно стала и лицом кампании бренда, одежду охотно примеряют и другие знаменитости. На этой неделе Пэрис Хилтон примерила костюм из совместной коллекции Balenciaga и Gucci, которая создавалась к 100-летию итальянского бренда. Правда, в исполнении Пэрис съемка выглядит и как коллаборация модных брендов с Barbie — в последнее время, к слову, тоже популярное сотрудничество.


Пэрис Хилтон в Balenciaga

В рубрике "Total black недели" у нас сегодня Рианна, которая как объявила о беременности, так постоянно и напоминает о ней голым животом, Меган Фокс в дерзком мини и Адель, которая долго грозилась не пойти на BRIT Awards, но в итоге не только пришла, но и победила.


Рианна в топе Jean Paul Gaultier, куртке Carhartt x Wardrobe.NYC и легинсах The Attico
Меган Фокс в Mugler


Адель в Armani Prive

Тему радикального черного продолжает (но с огоньком) в прошлом фигурист, а ныне спортивный комментатор Джонни Вейр. Видео рекомендуется смотреть для успокоения нервов после всех олимпийских скандалов этой недели.


Джонни Вейр в брюках Frolov

Егор Крид на этой неделе получил визу резидента в ОАЭ и, кажется, уже спешит перевыполнить программу интеграции.

Теперь можно иметь много жен?

— поинтересовался у подписчиков новоявленный "султан".

Те посоветовали ему найти для начала одну.


Егор Крид

Дарье Коноваловой, кажется, удалось невозможное для любой инстаграмщицы — обойтись без фото в бикини на горнолыжном склоне. Попытки обнажиться явно были, но Дарья сдержалась. Поаплодируем силе воли. Видимо, показать "тяжелый люкс" хотелось все-таки больше.


Дарья Коновалова в Dior

Тильда Суинтон и ее дочь Онор приняли участие в съемке для журнала W Magazine. В стилизации явно читаются отсылки к коллекции Джона Гальяно Les Incroyables — ее нынешний креативный директор Maison Margiela выпустил еще в 1984 году в качестве дипломной работы.


Тильда Суинтон с дочерью Онор в Maison Margiela

Лучший образ недели


Кайли ДженнерДуа ЛипаПэрис ХилтонРианнаМеган ФоксАдельДжонни ВейрЕгор КридДарья КоноваловТильда Суинтон с дочерью Онор
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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