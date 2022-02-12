Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Гороскоп на эту неделю поможет вам узнать, как нужно поступать для того, чтобы увеличить вероятность встречи приятных людей и событий на своем пути. Следуйте простейшим рекомендациям астрологов, чтобы стать счастливее.

В понедельник, 14 числа, Меркурий перейдет в Знак Водолея. Это поставит жирную точку в борьбе между доброй созидательной энергией и отрицательной, а также поможет всем нам показать миру свои лучшие качества по Знаку Зодиака. Радость и удача будут править безраздельно, однако все равно нужно быть внимательными, чтобы не нарушить своих планов и не спровоцировать появление негативных вибраций.

Овен

Ночные светила помогут Овнам избавиться от вредных энергетических привязок. Астрологи считают, что люди данного Знака смогут забыть о негативном прошлом, о неприятных встречах и о горьких расставаниях. Все потому, что звезды подарят им нечто новое и помогут открыть дверь в приятное будущее. Ожидается, что с первых минут понедельника и до последних минут воскресенья Овны будут максимально продуктивными, счастливыми и готовыми изменить свою жизнь. Единственный проблемный день — 16 февраля, но эти люди могу даже не заметить перемен в потоках энергии.

Телец

Тельцам нужно больше общаться. Меркурий обострит движение потоков Воздушной энергии, поэтому Тельцам захочется много взаимодействовать с людьми. Есть шанс найти любовь, укрепить отношения с родственниками и друзьями. Ускорить этот процесс помогут специальные талисманы и обряды. Очень важно, чтобы ностальгия по прошлому не мешала сейчас движению вперед. Это не значит, что о прошлом совсем не нужно вспоминать. Иногда полезно предаться воспоминаниям, но только приятным. Не нужно уходить с головой в негатив. В ностальгические минуты нужно менять обстановку и развлекаться.

Близнецы

У Близнецов будет много удачи, но побочным действием энергии планет станет небольшое беспокойство. Возможно, что Близнецы будут часто думать о том, что рано или поздно благоприятный период закончится. Так и есть, но это не повод расстраиваться. Прогнать такие мысли помогут шесть надежных методов. Заменить такие мысли можно уверенностью в том, что любое время можно сделать ярким и благоприятным. Главное — не унывать, видеть свои цели и идти к ним маленькими шагами, не торопясь, не рискуя и слушая голос сердца.

Рак

Если на Раков на этой неделе будет оказываться негативное влияние извне, важно помнить о четырех ситуациях, когда его стоит снять незамедлительно. В иных случаях людям данного Знака важно пропускать мимо себя обидные слова и не реагировать на попытки завистников и врагов как-то их задеть. Риск и соблазн совершить ошибку и ответить агрессией на агрессию всегда есть, но лучше этого не делать. Эта неделя слишком хороша для того, чтобы омрачать ее проблемами. Важно оставаться спокойными, умиротворенными.

Лев

Ночные светила существенно укрепят чакры Львов и в целом поставят на них мощную защиту от любой отрицательной энергии. Для Львов начинается время, когда можно браться за новые дела в любой сфере. Этих людей в конце недели может ожидать крайне приятный визит, встреча. Это может быть старый знакомый, бывшая вторая половинка или просто интересный человек. Львам удастся стать центром внимания. Они влюбят в себя многих и произведут неизгладимое впечатление на новых партнеров, клиентов. Шансы того, что все пойдет наперекосяк, минимальны.

Дева

Девам очень важно научиться прощать и отпускать прошлое. Этот навык полезен абсолютно всегда, но сейчас он актуален вдвойне. Если этого не сделать, ночные светила могут отвернуться от этих людей. Астрологи отмечают, что Девы смогут также найти новый пример для подражания — человека, который по их мнению идеален во всем и на которого нужно ровняться. Это благоприятное время для поисков новых увлечений, смены работы, открытия нового бизнеса, а также для финансовой активности. Полезно будет дарить подарки по поводу и без повода второй половинке, детям, родителям.

Весы

У Весов будет очень много новых возможностей во всех сферах. В середине недели негативный аспект Меркурия и Плутона может немного затормозить движение к целям и ухудшить настроение. В среду Весам не помешает использование цифровых заговоров на деньги, любовь и удачу. Нужно оставаться вовлеченными во всё, что происходит вокруг. Не нужно прятать голову в песок и ждать, пока проблемы не исчезнут автоматически, ведь этого может и не произойти. Наступает время самостоятельности. Эксперты советуют рассчитывать лишь на себя и свой опыт.

Скорпион

У Скорпионов ожидается очень бурная и интересная неделя. Эти люди смогут многому научиться, а их неуклонное движение к цели обязательно окупится. Можно тратить деньги на дорогостоящие, но крайне важные вещи, а вот спонтанный шопинг лучше отложить, ведь он может сильно ударить по кошельку, не дав никакой пользы. Скорпионам нужно быть смелее, особенно в вопросах, касаемых работы и бизнеса. Возможно, настало лучшее время для разговора с начальством о повышении. Также на неделе будут полезными энергетические чистки жилища.

Стрелец

Стрельцам стоит больше работать, но при этом не забывать о своевременном отдыхе, который позволит им восстановить биополе. Жизнь этих людей сильно изменится, причем в лучшую сторону. Астрологи считают, что Вселенная внесет коррективы в жизнь Стрельцов. Это будут приятные изменения, которые сначала могут таковыми не показаться. Очень важно помнить, что сейчас серьезность является последним прибежищем заурядности. Стрельцам нужно веселиться, улыбаться и не принимать всё близко к сердцу. Люди потянутся к ним и сделают их счастливыми.

Козерог

Козерогам важно как можно скорее избавиться от привычек, разрушающих жизнь. На этой неделе нужно быть максимально ответственными, продуктивными и готовыми к труду и обороне в любой момент. Умение быстро реагировать на любые изменения спасет Козерогов от фиаско. Звезды и планеты, в частности Меркурий в Водолее, дадут этим людям свежий взгляд на жизнь, что невероятно актуально и важно в конце зимы и перед началом весны. Шансы на успех невероятно велики, поэтому грех в такое время пускать что-то на самотек.

Водолей

Водолеям звезды сулят сплошную удачу, но при условии, что эти люди не станут обращаться за поддержкой к окружающим. Водолеи должны быть самостоятельными, поскольку у них появится много завистников и недоброжелателей. Три верных признака помогут определить такого человека. Эта неделя прекрасно подходит для ремонта, переезда, покупки жилья, генеральной уборки. Астрологи советуют спрятать свою сентиментальность и не привязываться к вещам и местам, людям и событиям. Нужно идти вперед и не думать о прошлом.

Рыбы

Рыбам сейчас важно максимально активизировать свою энергетику. В этом им поможет техника «Огненный цветок». Также полезно будет больше пить чистую воду, соблюдать режим и общаться с вдохновляющими и добрыми людьми. Астрологи советуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны друзей и коллег. Нужно оказывать поддержку, особенно тем, кто ее оказывал Рыбам ранее. В любом важном деле нужна методичность, внимательность и ответственность. Без этих компонентов идти к успеху будет гораздо сложнее.