Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов

Каждый родитель хочет назвать свое чадо правильно. Это должно быть не только красивое имя, но также подходящее ребенку по Знаку Зодиака. Эксперты рассказали, какие имена лучше всего подходят Львам.


Лев относится к стихии Огня. Ранее мы уже рассказывали об именах, подходящих Овнам — другому Огненному Знаку. Стоит отметить, что принципы выбора имени для этих двух Знаков, несмотря на их некоторую схожесть, принципиально разные.

Имена предков

И девочкам, и мальчикам хорошо подходят имена, которые были у их дедушек или бабушек. Считается, что в таком случае динамичные и агрессивные дети данного Знака будут мудрее, спокойнее и окажутся защищены от неблагоприятного воздействия извне.

Имена сильных людей

Вы можете назвать мальчика или девочку данного Знака именем какого-то богатого, знаменитого и успешного человека. Это тоже будет отличный выбор. Главное, чтобы имя ассоциировалось именно с этим человеком, то есть не было особо распространенным.


Лучшие имена для мальчиков-Львов

Лев. Само собой, это самое лучшее имя для мальчика, родившегося под данными звездами. Лев — это имя, которое наилучшим образом отражает саму суть Знака. Это не только ассоциации, но еще и подходящий смысл имени.

Виктор. Львы жаждут только победы. Они не желают оставаться на вторых местах. Им нужно первенство и только оно — без каких-либо «но» и «если». Виктор означает «победитель», поэтому для Льва нет лучше имени чем то, которое само по себе уже значит «победа».

Артур. Это невероятно сильное имя, которое означает «король медведей». Артур и звучит грозно, ведь в нем сразу две буквы «Р», которые придают особую силу произношению.

Лучшие имена для девочек-Львов

Виктория. Тут работает тот же принцип, что и в случае с мужским именем Виктор. Девочка, имя которой означает «победа», просто не может быть слабым и беззащитным Львом. Она всегда будет идти вперед и будет уверена в своем успехе, какой бы сферы жизни это ни касалось.


Злата. В переводе означает «золото». Золото напрямую связано с силой стихии Огня, к которой относится Лев. Можете смело называть свою дочку этим именем, так как оно максимально гармонирует с ее стихией. Девочки-Львы с этим именем будут очень счастливы.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в нее, ведь находки в ней его напугали
Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Тина Канделаки высказалась о допинг скандале с Валиевой
Тина Канделаки высказалась о допинг скандале с Валиевой
Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже
Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже
Microsoft хочет создать универсальный магазин для всех типов устройств
Microsoft хочет создать универсальный магазин для всех типов устройств
Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокам
Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокам
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов
Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5
Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation
Последние выходные в Game Pass для этих 6 игр
Последние выходные в Game Pass для этих 6 игр
Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома
Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома
Лиза и Гарри Галкины приняли участие в профессиональной фотосессии
Лиза и Гарри Галкины приняли участие в профессиональной фотосессии
Нумерологи о Дне святого Валентина: почему этот день будет особенным в 2022 году
Нумерологи о Дне святого Валентина: почему этот день будет особенным

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Азиза отказалась от мечты родить детей
Азиза отказалась от мечты родить детей
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной

Еще по теме

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Овнов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Раков
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Близнецов