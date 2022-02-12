Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Львов

Вадим Карасев

Каждый родитель хочет назвать свое чадо правильно. Это должно быть не только красивое имя, но также подходящее ребенку по Знаку Зодиака. Эксперты рассказали, какие имена лучше всего подходят Львам.

Лев относится к стихии Огня. Ранее мы уже рассказывали об именах, подходящих Овнам — другому Огненному Знаку. Стоит отметить, что принципы выбора имени для этих двух Знаков, несмотря на их некоторую схожесть, принципиально разные.

Имена предков

И девочкам, и мальчикам хорошо подходят имена, которые были у их дедушек или бабушек. Считается, что в таком случае динамичные и агрессивные дети данного Знака будут мудрее, спокойнее и окажутся защищены от неблагоприятного воздействия извне.

Имена сильных людей

Вы можете назвать мальчика или девочку данного Знака именем какого-то богатого, знаменитого и успешного человека. Это тоже будет отличный выбор. Главное, чтобы имя ассоциировалось именно с этим человеком, то есть не было особо распространенным.

Лучшие имена для мальчиков-Львов

Лев. Само собой, это самое лучшее имя для мальчика, родившегося под данными звездами. Лев — это имя, которое наилучшим образом отражает саму суть Знака. Это не только ассоциации, но еще и подходящий смысл имени.

Виктор. Львы жаждут только победы. Они не желают оставаться на вторых местах. Им нужно первенство и только оно — без каких-либо «но» и «если». Виктор означает «победитель», поэтому для Льва нет лучше имени чем то, которое само по себе уже значит «победа».

Артур. Это невероятно сильное имя, которое означает «король медведей». Артур и звучит грозно, ведь в нем сразу две буквы «Р», которые придают особую силу произношению.

Лучшие имена для девочек-Львов

Виктория. Тут работает тот же принцип, что и в случае с мужским именем Виктор. Девочка, имя которой означает «победа», просто не может быть слабым и беззащитным Львом. Она всегда будет идти вперед и будет уверена в своем успехе, какой бы сферы жизни это ни касалось.

Злата. В переводе означает «золото». Золото напрямую связано с силой стихии Огня, к которой относится Лев. Можете смело называть свою дочку этим именем, так как оно максимально гармонирует с ее стихией. Девочки-Львы с этим именем будут очень счастливы.