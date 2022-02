Инсайдер: про The Division Heartland — режимы игры, карты, разработку





В мае 2021 года издательство Ubisoft анонсировало свой новый проект — игру The Division Heartland. Изначально ее релиз был запланировал на квартал, который заканчивается в марте 2022 года, но после разработчики приняли решение перенести проект на квартал, который заканчивается в марте 2023 года, то есть до релиза игры остается еще около года, если он не выйдет раньше.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил детали о The Division Heartland, которые ранее не появлялись. Вот, что он рассказал:

В игре будет 2 режима. Первый из них — Storm, который представляет собой PvPvE. Второй — Excursion (ранее назывался Expedition), который является некой подготовкой к режиму Storm.Главный режим в The Division Heartland — это Storm. В нем игроки должны «выжить, собрать добычу и добраться из Silver Creek до своей оперативной базы».Silver Creek — это большой открытый мир с множеством возможностей найти редкую добычу, но зараженный вирусом газ в игре может распространяться из случайных мест, а не просто перемещаться от краев карты, как это реализовано во многих Battle Royales на сегодняшний день.Чтобы выжить в газе, игроки должны создавать фильтры для противогаза.В игре будет многоуровневая добыча, как это реализован в других играх The Division. Уровни будут различаться по цвету — серый, зеленый, синий, фиолетовый и золотой.В настоящее время в The Division Heartland можно выбрать из шести персонажей — трех мужчин и трех женщин. Кроме внешнего вида их ничего не отличает. Но есть 3 класса, которых можно выбрать после выбора персонажа: Weapon Expert, Survivalist и Medic.

Напомним, что официальной даты релиза у The Division Heartland пока нет.