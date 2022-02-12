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Иван Ургант поделился трогательным фото с 6-летней дочкой

Иван Ургант поделился трогательным фото с 6-летней дочкой
Телеведущий Иван Ургант крайне редко публикует семейные фото, но сегодня он показал милый снимок с подросшей младшей дочерью Валерией. Ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант уже больше 15 лет счастлив в браке с одноклассницей Натальей Кикнадзе. У пары двое общих детей — Нина (в мае девочке исполнится 14 лет) и Валерия (в сентябре девочке стукнет 7 лет). Кроме того, Иван как к родным относится к детям Натальи от предыдущего брака (у нее сын Нико и дочь Эрика). Ургант довольно редко публикует в соцсетях фотографии своих наследниц. Исключение он делает лишь по случаю их дней рождения — тогда в Instagram телеведущего появляется один кадр с именинницей, который он подписывает каждый год одинаковым образом — латинская буква «I», значок «сердечко» и возраст чада. Последний кадр с младшей дочкой как раз был опубликован 21 сентября 2021 года — в день 6-летия Валерии. Поэтому появление в ленте кадра с девочкой стало для поклонников настоящим сюрпризом.
Иван Ургант с дочерью Валерией «Изабелла, твой парень здеееесь!!!!», — шутливо подписал снимок Ургант (это строчка из песни «Не упоминай Бруно» из мультфильма «Энканто»). Подписчики отметили, что девочка очень подросла и стала еще больше похожа на своего знаменитого отца. Людей восхищают отношения Ивана и Валерии.
«Иван, это очень мило. И очень ценно. Хорошее фото 👍👍👍», «Папина дочка ❤️ похожа так», «Они просто красавчики❤️❤️❤️❤️», «Ми ми ми 😍😍», «Хорошая парочка 😁 дочурка и папочка 😍», «😍Какая милотааа», — пишут поклонники в комментариях к этому снимку.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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