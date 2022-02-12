Эксперты выявили, что Камиле Валиевой категорически нельзя было принимать препарат

Фигуристку Камилу Валиеву обвинили в допинге. Препарат триметазидин, который был обнаружен в крови Камилы Валиевой, был ей противопоказан к применению. В описании препарата около семи пунктов противопоказаний. Одно из них — запрет применения до 18 лет. В одном из популярных справочников лекарственных средств о данном препарате указано – «эффективность и безопасность не установлены».Камила Валиева Заметим, что с 2014 года препарат триметазидин запрещен к применению и приравнен к допингу. Он является одним из самых популярных средств при стенокардии. Приобрести его можно в любой аптеке. Напомним, что Камиле Валиевой всего 15 лет. О том, что она когда-нибудь испытывала проблемы с сердцем ранее не сообщалось, сообщает «Собеседник».