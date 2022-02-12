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Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой

Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой

Наставница фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию, возникшую вокруг допинг-пробы спортсменки, взятой еще в конце прошлого года и показавшей наличие запрещенного вещества. 

Она пояснила, что сейчас команда "замерла в ожидании" и старается публично не высказываться на эту тему, чтобы "не нарушить, не навредить". В то же время Тутберидзе уверена в правоте Валиевой и всячески поддерживает ее.


"Абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца", - сказала Тутберидзе.

Она выразила недоумение тем, что Валиеву допустили на Олимпиаду, хотя положительная допинг-проба была сдана еще 25 декабря. "Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план, не знаю, или то и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность... Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует", - резюмировала Тутберидзе.

Допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, показала наличие следов триметазидина – лекарства, назначаемого для профилактики стенокардии. До и после этого фигуристка сдавала абсолютно чистые пробы, что позволяет говорить о результате на грани погрешности или о случайной ошибке. 11 февраля стало известно, что РУСАДА сняла с Валиевой временное отстранение, ей разрешили и дальше выступать на Олимпиаде.

12 февраля выездная панель CAS в Пекине рассмотрит апелляцию МОК, ISU и WADA на снятие временного отстранения с Валиевой. В случае решения в пользу фигуристки она сможет участвовать в одиночном турнире, который стартует 15 февраля.

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По материалам: uposters.ru

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