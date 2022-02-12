Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox





С одним из обновлений приставок Xbox One и Xbox Series X | S, в них добавили «Ночной режим». С этим режимом изображение становится более приятным для восприятия в ночное время. В целом, «Ночной режим» знаком не только игрокам, он используется в операционных системах мобильных и стационарных устройствах.

Быстро включить/выключить «Ночной режим» после одного из последних обновлений можно буквально в два нажатия на геймпаде. Из любой игры необходима нажать на кнопку Xbox на геймпаде, после навести на значение «Параметры» в разделе профиля и нажать на кнопку Back на геймпаде. Появится меню быстрых действий, в том числе, которое позволяет быстро включить или выключить «Ночной режим», оттуда же легко перейти в настройки этого режима.

Ниже можно видеть на скриншотах, как это сделать.