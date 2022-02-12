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Лиза и Гарри Галкины приняли участие в профессиональной фотосессии

Лиза и Гарри Галкины приняли участие в профессиональной фотосессии
8-летних детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой запечатлел фотограф в модных образах. Двойняшки растрогали отца и его коллег из шоу-бизнеса. Лиза и Гарри Галкины родились в творческой семье (в сентябре им исполнится 9 лет). Их родители — народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист, шоумен, телеведущий Максим Галкин. Алла Борисовна и Максим уделяют максимум времени всестороннему развитию детей. Двойняшки с раннего детства занимаются иностранными языками, танцами, участвуют в театральных постановках, они обожают музыку, живопись и конструирование.
Лиза и Гарри Галкины Также у ребята отлично получается импровизировать перед камерой (папа Максим частенько выкладывает в своем «Инстаграме» забавные видео с детьми, где те рассуждают на разные темы). То, что Лиза и Гарри более чем уверенно чувствуют себя в кадре, лишний раз доказала профессиональная фотосессия.
Лиза и Гарри Галкины Сегодня Галкин поделился новыми кадрами Лизы и Гарри, сделанными во время профессиональной фотосессии. Лиза и Гарри примерили несколько стильных образов. Наследница Галкина и Пугачевой пококетничала перед камерой в юбке с воланами и берете, в кожаной рубашке, в модном бомбере неоновой расцветки. Гарри позировал в трикотажном вязаном свитере, белой сорочке, и в полосатом костюме-двойке песочного оттенка.
Лиза Галкина «Растут детишки. Как время летит!» — подписал фото Галкин. Звезды российского шоу-бизнеса поразились не меньше. «Совсем взрослые стали!» — написал Игорь Гуляев – любимый дизайнер Аллы Борисовны. «Чудесно взрослеют, осмысленно!» — отметила актриса Алика Смехова. «Наши любимые!» — восхитился Игорь Николаев, крестный отец Гарри и Лизы.
Гарри Галкин Сотни фанатов также написали свои комментарии, не уставая восхищаться фотогеничностью брата и сестры: «Классные!😍», «Красавчики!🔥😍», «Насколько красивые, открытые дети!💖», «Потрясающие дети!», «👏👏Красота!💐💐💐 Загляденье 😘!», «Живые! Яркие! Счастливые! Искрящиеся! Позитивные! Прекрасные дети!!! Как папа с мамой! 🔥❤️», «Фотосессия🔥🔥🔥🔥🔥», «Невероятно стильные и красивые солнышки☀️», «Уже такие взрослые😍Очень похожи на родителей 🙌❤️», «Харизматичные🥰😍💋❤️», «Детки у вас замечательные!☀️😍».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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