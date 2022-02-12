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Лыжницы принесли России третье золото на Олимпиаде

Лыжницы принесли России третье золото на Олимпиаде

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине


11:30  Автор: Варвара Комарова



Российские лыжницы завоевали золотую медаль в лыжной эстафете 4×5 км на Олимпиаде. Награда стала третьим золотом России на состязаниях в Пекине-22.

За команду бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Спортсменки преодолели дистанцию километров за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми стали немки, которые дошли до финиша с отставанием на 18,2 секунды, третьими — шведки (+20,7 секунды).

Сейчас на счету команды Олимпийского комитета России еще четыре серебряных и шесть бронзовых медалей — всего 13 наград.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира, досрочно обеспечив себе первое место в группе B. Это стало известно по итогам матча сборных Чехии и Швейцарии.



#спорт #олимпиада


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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