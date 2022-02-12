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Мария Миронова поделилась семейным фото с 2-летним сыном и отчимом

Мария Миронова поделилась семейным фото с 2-летним сыном и отчимом
Актриса Мария Миронова после смерти мамы не теряет связи с ее мужем и поддерживает с ним дружеские отношения. Мария Миронова — дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Когда родители Марии разошлись, ей было меньше четырех лет. У Мироновой сложились очень теплые отношения со вторым мужем мамы — бывшим физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым (Екатерина Градова вышла замуж, когда ее дочери было примерно 18 лет). После смерти Екатерины Георгиевны (мама Марии Мироновой ушла из жизни в феврале 2021 года) семья еще больше сплотилась. В апреле 2021 года вместе с маленьким сыном Федором, своей крестной и отчимом актриса  отдыхала в Дубае. Игорь души не чает в своем внуке. Он старается как можно чаще видеться с мальчиком и проводить с ним время. Например, приехал к Феде и своей падчерице, когда у той был короткий выходной. Миронова запечатлела этот момент на фото.
Мария Миронова с сыном и отчимом «А мы радуемся! Мама, дедушка и Федя!!!💥❤ У мамы 2 часа - выходных🙈🤩!!!», —  с иронией написала Миронова. Поклонники остались в восторге от снимка. Многие подметили, что Федор похож не только на своего дедушку-актера, но и на второго дедушку. По мнению подписчиков дедушка Игорь — видный и симпатичный мужчина: «Дедушки у Федора красавцы!! Федя похож на деда 😍», «Какой дедушка красивый . Федя чудо❤️», «Все красивые, но Дедушка особенно!», «Внук похож на этого деда», «Вот оказывается на кого Федя похож👍Бровь точно дедушкина». В январе Мария Миронова находилась дома на карантине из-за болезни: актриса заразилась коронавирусом. О симптомах Миронова шутя поведала подписчикам в Инстаграме, опубликовав забавный фрагмент из фильма «Трое в лодке, не считая собаки» с участием ее легендарного отца Андрея Миронова. После выздоровления и официального окончания карантина она вернулась в проект«Танцы со звездами», который покинула после первого же выступления. Напомним, сначала актриса получила травму, а потом заразилась COVID-19.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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