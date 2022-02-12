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Microsoft хочет создать универсальный магазин для всех типов устройств

Microsoft хочет создать универсальный магазин для всех типов устройств


Сделка с Activision Blizzard подтолкнула Microsoft к раскрытию некоторых планов по реформированию своих магазинов. Ранее компания обрисовала основные принципы, на которых она намерена строить политику своего цифрового магазина. А после корпорация, в лице Сары Бонд, подтвердила, что она может пойти на снижение комиссии для разработчиков игр в цифровом магазине Xbox.

Еще одну интересную деталь о планах Microsoft по поводу цифрового магазина удалось узнать из интервью CNBC президента Microsoft Брэда Смита. Он заявил, что компания хочет создать универсальный магазин приложений для всех устройств. Этот магазин должен работать на всех устройствах с любыми операционными системами:

На самом деле мы сосредоточены, чтобы создать то, что мы называем новым универсальным магазином приложений — магазином приложений, который позволит любому игроку на любом устройстве получать доступ, загружать и использовать любое приложение [игру]. Это будет работать на мобильных устройствах, это будет работать на консолях, это будет работать на PC. Я думаю, это действительно откроет новые возможности для людей, которые создают игры, и людей, которые в них играют.

Как известно, игровой сервис Xbox Cloud Gaming сейчас позволяет получить доступ к библиотеке игр Game Pass практически на любом устройстве — достаточно иметь только браузер. Похоже, что в планах Microsoft развиваться в этом направлении, в будущем позволяя игрокам приобретать любые игры из цифрового магазина с любого устройства и запускать их через облачный игровой сервис.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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