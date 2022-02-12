Министры обороны России и США обсудили вопросы безопасности

17:28 Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы безопасности. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

«Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.





Читайте также:

• Блинкен заявил Лаврову об опасениях США о «военной агрессии» в отношении Украины • В МИД заявили о быстрых темпах «накачки» Украины западным оружием • Лавров напомнил об обязательствах по безопасности после разговора с Блинкеном

Днем ранее Шойгу провел встречу с британским коллегой Беном Уоллесом и заявил о готовности рассмотреть предложения по восстановлению с Лондоном взаимодействия по военной линии. Стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков конфликтов в ходе военной деятельности.

В повестку дня были включены «наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран».

В декабре МИД РФ опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Также США обязаны отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от приёма в военный блок постсоветских государств.

#международные отношения

244