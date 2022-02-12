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Министры обороны России и США обсудили вопросы безопасности

Министры обороны России и США обсудили вопросы безопасности

17:28  Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином обсудил вопросы безопасности. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

«Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.


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Днем ранее Шойгу провел встречу с британским коллегой Беном Уоллесом и заявил о готовности рассмотреть предложения по восстановлению с Лондоном взаимодействия по военной линии. Стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков конфликтов в ходе военной деятельности.

В повестку дня были включены «наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран».

В декабре МИД РФ опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Также США обязаны отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и от приёма в военный блок постсоветских государств.



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По материалам: pnp.ru

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