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Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в нее, ведь находки в ней его напугали

Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в нее, ведь находки в ней его напугали

Пара британцев купила дом, который был возведен в начале двадцатого века. Дом был приобретён на аукционе, поэтому обошёлся не очень дорого.

Во время создания проекта для реконструкции здания пара сделала неприятную находку – потайную комнату, в которой их ждал не самый приятный сюрприз.

Потайная комната представляла собой небольшое помещение, в котором хранились старые вещицы, внешний вид которых был откровенно неприятен. Семейство не может понять, что им сделать с ними. Историю о находка в социальную сеть ТикТок выложила девушка по имени Гиби.

@geebeetv To summarise 😅…#renovation #oldhousetiktok #project #scary #creepy #haunted #mistake #ohno ♬ Oh No Oh No — Kreepi

Девушка рассказала, что этот дом они решили купить в 2019 году, но переселиться в него сразу не смогли, так как строение требовало капитального ремонта.

Во время проведения работ они и нашли коморку. В ней находился пакет с книгой церковной тематики. При этом издание было явно готическим. Между страницами лежали изрисованные бумаги.


«Мы не думали, что покупая старый дом, столкнемся с чем-то неприятным. Нашли этот пакет с Библией, и просто не знаем, какие шаги предпринимать дальше» – поведала Гиби.


Но это не все вещи, которые находились в коморке. Также там был найдет старый выцветший снимок. На нем был изображен мужчина, глаза которые были испорчены огнем. Пара уверена, что эта фотокарточка принадлежит прошлым хозяевам жилища.

Кроме этого, был найдет сундук, внутри которого лежал крест ручной работы, обернутый в ткань, покрытую красной краской.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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