Нюша покормила 2-месячного сына прямо на пляже

Певица Нюша в середине декабря второй раз стала мамой и сейчас с семьей отдыхает на Мальдивах. Нюша 14 декабря 2021 года стала мамой во второй раз. В Дубае исполнительница популярных песен родила сына. Дочь Симба появилась на свет у артистки в ноябре 2018-го в Майами. Сейчас звезда уже отдыхает с мужем Игорем Сивовым и наследниками на Мальдивах, где отлично проводит время на пляже не только с дочерью и возлюбленным, но и сыном. Нюша сделала селфи во время кормления маленького сына прямо на пляже, правда, стоит отметить, снимок вполне приличный, ничего лишнего на нем не видно.Нюша кормит сына на пляже «Прямо на пляже малыша кормишь? Смелая», «Нюша, ты красотка, такая мамочка замечательная», «А я до трех лет с ребенком никуда не ездила», — прокомментировали кадр поклонники. Также на райских островах певица запечатлелась в купальнике и впервые показала свою фигуру полностью в Instagram.Нюша За два месяца она отлично похудела и вернула вполне приличные формы. Правда, в некоторых местах полнота еще осталась.Нюша с дочерью Симбой «Нюша, отлично выглядишь!», «В бедрах раздалась изрядно. Прям Ким Кардашьян, очень красиво», «Роскошная», — похвалили любимицу пользователи Сети. Кстати, имя малыша знаменитость пока не раскрывает широкой публике, но ее возлюбленный рассказывал поклонникам, что ребенок каким-то образом выбрал его сам.