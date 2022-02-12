Новый Midnight Club уже может находиться в активной разработке





Буквально несколько дней назад Take-Two представила отчет, а также рассказала об отличном портфеле франшиз Rockstar, которые могут в будущем получить сиквелы. Одна из игр в этом портфеле — Midnight Club, продолжение которой давно ждут. Появились слухи, что новая часть Midnight Club уже в активной разработке.

Сразу у нескольких разработчиков из Visual Concepts (одна из студия Take-Two) в LinkedIn указано, что они работают над некой гоночной игрой. Пользователь Resetera опубликовал список из 5 таких сотрудников, из информации в профиле которых стало известно, что сейчас они работают над «гоночной игрой с открытым миром». Нигде не указывается, что это Midnight Club, но есть некоторые детали об этом проекте:

Это AAA проект, который создается для нескольких платформ (вероятно — Xbox, Playstation и PC).В разработке с 2019 года.Лицензированный проект (в нем можно ожидать реальные автомобили/бренды).Работает на Unreal Engine.Имеет мультиплеер.

После заявления генерального директора Take-Two Interactive о том, что у них в разработке находятся «продолжения многих наших любимых франшиз», игроки предполагают, что это именно Midnight Club, который уже в разработке.