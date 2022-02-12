Нумерологи о Дне святого Валентина: почему этот день будет особенным в 2022 году

Вадим Карасев

Нумерологи считают, что День святого Валентина в 2022 году будет особенным. Они рассказали, почему именно, и дали советы о том, как стоит провести этот праздник.

В этот день можно и даже нужно проводить ритуалы на обретение любви и на ее укрепление. Это волшебное время, в которое любовные дела и романтика выходят на первый план.

Нумерологический расчет и расшифровка

Согласно нумерологическим расчетам, этим днем будет править число 5. Для этого нумерологи сложили все цифры даты и прибавили к ним порядковый номер дня недели, то есть 1: 1+4+0+2+2+0+2+2+1=14. 1+4=5.

Число 5 является нумерологическим зеркалом. Оно означает, что наши поступки будут отзеркалены, отражены на нас же самих. Это очень хорошая новость, поскольку влюбленные люди смогут произвести особое впечатление на тех, в кого они влюблены.

Самые важные советы на 14 февраля 2022 года

Первый и самый главный совет для тех, кто еще не начал отношения, заключается в скорейшем признании в любви. Можно сделать это любым образом, но главное — быть в этот момент максимально честными. Пятерка обязательно покажет вам, насколько сильное впечатление вы произвели на человека. Вам очень быстро станет понятно, стоит ли ждать от этого мужчины или женщины взаимности.

Вторая особенность этого Дня влюбленных очень важна для тех, кто уже находится в отношениях. Если 14 февраля 2022 года вы будете делать все возможное для достижения гармонии и взаимопонимания, это вернется вам сторицей. Это отличный день для укрепления отношений. Также можно попросить прощения за прошлые обиды. Крайне высока вероятность того, что любимый человек вас простит.

Про Новый год говорят: «Как его встретишь, так и проведешь». Про этот День святого Валентина можно сказать то же самое — по какому пути вы направите свои отношения в этот понедельник, по тому пути они и будут идти ближайшие недели, месяцы или годы.