Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5

Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5


Некоторое время назад издательство 3D Realms и разработчик Pet Project Games анонсировали кооперативный шутер RIPOUT для PC, отметив, что релиз проекта состоится 1 февраля. Но создатели приняли перенести выход игры на более поздний срок, точная дата пока не сообщается, а сегодня объявили, что игра выходит не только на PC. В день релиза RIPOUT будет сразу доступна и на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

RIPOUT представляет собой кооперативный шутер с элементами хоррора. В нем игроки будут уничтожать мутантов, собирать с них добычу и развивать своих персонажей. Разработчики отмечают, что игра RIPOUT будет иметь масштабируемую сложность, которая подстраивается под команды игроков разного размера. Сами миссии будут длиться 10-20 минут, а уровни процедурно генерироваться, что даст возможность игрокам снова и снова погружаться в шутер. Одна из особенностей игры — реконфигурируемые монстры, которые могут прямо во время боя менять свои способности, трансформируясь при помощи монстров поменьше.

Ниже можно посмотреть геймплей RIPOUT, версии для Xbox One и Playstation 4 не заявлены.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5
Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation
Последние выходные в Game Pass для этих 6 игр
Последние выходные в Game Pass для этих 6 игр
Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома
Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома
Лиза и Гарри Галкины приняли участие в профессиональной фотосессии
Лиза и Гарри Галкины приняли участие в профессиональной фотосессии
Нумерологи о Дне святого Валентина: почему этот день будет особенным в 2022 году
Нумерологи о Дне святого Валентина: почему этот день будет особенным
Playstation 5 обошла Xbox Series X | S по продажам в США в январе
Playstation 5 обошла Xbox Series X | S по продажам в США в январе
Официально: анонсирована игра Call of Duty: Warzone 2
Официально: анонсирована игра Call of Duty: Warzone 2
Иван Ургант поделился трогательным фото с 6-летней дочкой
Иван Ургант поделился трогательным фото с 6-летней дочкой
Мария Миронова поделилась семейным фото с 2-летним сыном и отчимом
Мария Миронова поделилась семейным фото с 2-летним сыном и отчимом
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту
7 настораживающих признаков того, что родственник попал в секту
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Иосиф Пригожин рассказал об адском труде артистов
Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Подробности тяжелой болезни Евгении Брик раскрыл помощник ее мужа
Азиза отказалась от мечты родить детей
Азиза отказалась от мечты родить детей
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной
Мария Голубкина поделилась пикантным фото с обнаженной спиной

Еще по теме

The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе
Анонсирован мрачный шутер Sker Ritual для Xbox Series X | S
INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
Сравнение графики Call of Duty Vanguard на Xbox Series X | S и Playstation 5