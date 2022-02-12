Объявлено, что шутер RIPOUT выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5





Некоторое время назад издательство 3D Realms и разработчик Pet Project Games анонсировали кооперативный шутер RIPOUT для PC, отметив, что релиз проекта состоится 1 февраля. Но создатели приняли перенести выход игры на более поздний срок, точная дата пока не сообщается, а сегодня объявили, что игра выходит не только на PC. В день релиза RIPOUT будет сразу доступна и на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

RIPOUT представляет собой кооперативный шутер с элементами хоррора. В нем игроки будут уничтожать мутантов, собирать с них добычу и развивать своих персонажей. Разработчики отмечают, что игра RIPOUT будет иметь масштабируемую сложность, которая подстраивается под команды игроков разного размера. Сами миссии будут длиться 10-20 минут, а уровни процедурно генерироваться, что даст возможность игрокам снова и снова погружаться в шутер. Одна из особенностей игры — реконфигурируемые монстры, которые могут прямо во время боя менять свои способности, трансформируясь при помощи монстров поменьше.

Ниже можно посмотреть геймплей RIPOUT, версии для Xbox One и Playstation 4 не заявлены.

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