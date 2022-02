Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и прочее





Минувшая неделя, с 5 по 12 февраля, для подписки Game Pass не стала богатой на интересные события. В ней вышло несколько игр и перков, плюс появилась пара новостей о подписке. Более интересной обещает стать следующая неделя, когда объявят список игр в Game Pass на вторую половину февраля, плюс выйдет пара любопытных проектов.

Новые игры в Game Pass

На минувшей неделе в подписку Game Pass добавили 5 игр:

Бесплатные перки подписчикам Game Pass Ultimate

CrossfireX: Operation Catalyst (Xbox) — у некоторых игроков есть проблемы с проектом по Game PassBesiege (Xbox и PC)Skul: The Hero Slayer (Xbox и PC)The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Xbox и PC)Edge of Eternity (Xbox и PC)

Два новых перка доступны бесплатно для подписчиков Game Pass Ultimate:

Скоро удалят из Game Pass

Rogue Company — бесплатный костюм и XPHalo Infinite — эксклюзивное покрытие для винтовки и бонусы

Уже 15 февраля из подписки Game Pass удалят 6 игр, среди которых немало действительно интересных проектов:

Интересные новости по Game Pass

Control (Xbox, PC, xCloud)Code Vein (Xbox, PC, xCloud)Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox, PC)The Medium (Xbox, PC, xCloud)Project Winter (Xbox, PC, xCloud)The Falconeer (Xbox, PC, xCloud)

Несколько интересных новостей по Game Pass, которые мы публиковали на этой неделе:

Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокамЭксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в подпискеИгра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновлениеИгроки благодарят Game Pass за возможность сыграть в Telling Lies