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Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и прочее

Обзор новостей по Game Pass за 5-12 февраля: новые релизы, анонсы и прочее


Минувшая неделя, с 5 по 12 февраля, для подписки Game Pass не стала богатой на интересные события. В ней вышло несколько игр и перков, плюс появилась пара новостей о подписке. Более интересной обещает стать следующая неделя, когда объявят список игр в Game Pass на вторую половину февраля, плюс выйдет пара любопытных проектов.

Новые игры в Game Pass

На минувшей неделе в подписку Game Pass добавили 5 игр:



CrossfireX: Operation Catalyst (Xbox) — у некоторых игроков есть проблемы с проектом по Game Pass



Besiege (Xbox и PC)



Skul: The Hero Slayer (Xbox и PC)



The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Xbox и PC)



Edge of Eternity (Xbox и PC)

Бесплатные перки подписчикам Game Pass Ultimate

Два новых перка доступны бесплатно для подписчиков Game Pass Ultimate:



Rogue Company — бесплатный костюм и XP



Halo Infinite — эксклюзивное покрытие для винтовки и бонусы

Скоро удалят из Game Pass

Уже 15 февраля из подписки Game Pass удалят 6 игр, среди которых немало действительно интересных проектов:



Control (Xbox, PC, xCloud)



Code Vein (Xbox, PC, xCloud)



Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox, PC)



The Medium (Xbox, PC, xCloud)



Project Winter (Xbox, PC, xCloud)



The Falconeer (Xbox, PC, xCloud)

Интересные новости по Game Pass

Несколько интересных новостей по Game Pass, которые мы публиковали на этой неделе:



Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокам



Эксклюзивы Xbox Game Pass — какие игры и издания доступны только в подписке



Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление



Игроки благодарят Game Pass за возможность сыграть в Telling Lies
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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