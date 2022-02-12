Павел Прилучный посвятил пост Мирославе Карпович. Подписчики думают, что он прощальный

Вадим Карасев

Павел Прилучный посвятил пост в инстаграме Мирославе Карпович. По словам актера, он без особого повода решил сделать доброе дело и выразить признательность человеку, который очень помог ему в сложный период, поддержал и был рядом "несмотря ни на что".

Я хочу сказать спасибо [Мирославе Карпович]. Она замечательная девушка, искренняя, добрая, внимательная. <...> Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этом нуждается.





Мирослава Карпович

Поклонники актера увидели в этом послании намек на расставание с Карпович. Они уже успели заметить, что Павел и Мирослава отдыхают по-отдельности. А недавно Прилучный в одном из видео на своей странице назвал себя "холостяком".

Прилучный посвятил первый и, похоже, последний пост Мирославе Карпович. За все отблагодарил и послал дальше делать добрые дела уже другим. Бывшая очевидно зла не держит и готова остаться друзьями. Но обиду может затаить. Павел так ни разу и не вывел Миру в свет, да и вообще старался особо не палить отношения с ней даже после развода.

— прокомментировал слухи о возможном расставании пары телеграм-канал "Только никому".

В сети также обсуждают возможное воссоединение Павла с Агатой Муцениеце. Недавно бывшие супруги впервые после громкого развода отправились на отдых в Дубай вместе с сыном и дочерью.





Павел Прилучный и Агата МуцениецеОльга Петелина