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Писательница жестко прошлась по Ксении Собчак

Писательница жестко прошлась по Ксении Собчак
Татьяна Толстая назвала ведущую и журналистку Ксению Собчак пьянкой.    Острая на язык писательница Татьяна Толстая широко известна по передаче «Школа злословия», в которой без всякого стеснения подвергала обстрелу острыми вопросами знаменитостей. В период пандемии она нашла выход своей иронии в собственном Youtube-канале «Белый шум», где общаться можно в удаленном режиме. Виртуальной гостьей литератора стала и ведущая Ксения Собчак, которая позволила себе опоздать на запись на 30 минут Этот факт Татьяна Никитична просто не смогла оставить без внимания. «У меня начисто отсутствует обидчивость такого рода. Я пришла в зоопарк ждать, пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну, подождем, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за ее привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили ее к нам отношение. Не говоря о том, что она переносила встречу раз пять. Ее дела важнее наших. Окей, я это поняла»,  — в свойственном ей духе высказалась писательница.
Ксения Собчак Далее она с удовольствием прошлась и по личности Собчак, раскритиковав ее манеру вести интервью. «В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!», — язвительно заявила Толстая в эфире YouTube-шоу SRSLY. При этом она отметила, что Ксения в последнее время изменилась в лучшую сторону. Это стало заметно после рождения сына. А еще, по мнению Толстой, Собчак по-настоящему любит Константина Богомолова, и тот отвечает ей взаимностью.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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