По слухам, уже в марте все смогут сыграть в Overwatch 2





Игра Overwatch 2 находится в разработке у Activision Blizzard, но даты релиза у проекта все еще нет. Разработчики не планируют выпуск игры на 2022 год, но, если верить слухам, уже в марте игра будет доступна всем желающим в рамках открытой бета-версии.

На портале MMO-Champion появилась некоторая информация про будущие проекты Actrivision Blizzard. Один из пользователей сообщил, что закрытая бета-версия игры будет анонсирована 18 февраля. Демо-версия с режимом PvE будет доступна всем в течение 2 недель в середине марта, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Отметим, что там же сообщается, что в Overwatch 2 игроки получат двух новых героев в рамках бета-тестирования — это Соджорн, Мауга и Йако.

Лишний раз отметим, что это не официальная информация, Blizzard пока не сообщала о планах провести тестирование Overwatch 2 среди всех игроков, тем более в ближайшее время.