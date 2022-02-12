Поклонники Евгении Брик выразили свои чувства

Актриса Евгения Брик умерла от страшной болезни. Вчера из жизни после длительной борьбы с раком ушла актриса Евгения Брик, за плечами которой десятки ярких ролей в кино. Коллеги артистки не могут поверить в трагедию и желают терпения и сил близким Евгении. Печальную новость в личном блоге сообщила журналистка Катерина Гордеева. «10 февраля умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — поделилась Гордеева. Поклонники артистки не могут поверить в произошедшее. «Господи, Женя! Невероятное горе... Как же она боролась! Как страшно! Светлая память»; «Боже! Ну почему? Такая красивая женщина!», — делятся эмоциями пользователи Сети. Соболезнования родным Брик также выражают ее коллеги по звездному цеху. «Женя, прекрасная Женя… Невозможно ничего сказать… Как оглушили… 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным…» — отметил Максим Виторган в личном блоге.Евгения Брик У Елизаветы Боярской остались самые теплые воспоминания о Евгении. «Потрясение! Такой человек, такая мама, жена, сестра, дочь, подруга, актриса, женщина! Нет слов... Невозможно было в тебя не влюбиться! Столько света, доброты! Какое счастье было с тобой смеяться, ты делала это так заразительно! Дай Бог семье пережить эту потерю, и нам всем! Лети, Женечка... Тебя будет очень не хватать!» — призналась Боярская. «Невозможно поверить… Женя, так не должно быть, но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!» — поделилась Даша Мельникова. «Женечка, как же так... Любимая красавица. Вот фотография проб — ты еще студентка, так было хорошо. Мы хохотали со Станиславом Андреевичем, нас не утвердили, а это и неважно. Но это день знакомства с тобой — такой красивой, доброй и талантливой девочкой. Очень люблю тебя и буду любить и молиться. У меня нет слов, плачу», — рассказала Наталия Антонова, опубликовав в соцсети архивный снимок с Брик. «О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком. Для меня, например, это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», — призналась в свою очередь Юлия Ауг «РИА Новости».