Преимущества электромобилей
Электрокары или электромобили стали популярны в Европе и Америке уже с десяток лет. Однако до российских дорог данный вид транспорта пришел совсем недавно. На данный момент новые электромобили становятся распространенным видом транспорта, а на дорогах появляется все больше станций, которые необходимы для комфортного обслуживания автомобилей на электричестве.
Бензиновые и электродвигатели – в чем разница?
В чем смысл и отличие? Главное преимущество электромобилей от обычных автомобилей заключается в том, что они являются экологически безопасным видом транспорта. Использование электромобилей помогает избавиться от выхлопов вредных веществ, которые загрязняют окружающую среду. Именно поэтому большинство любителей автомобилей, которые стараются защитить экологию и обеспечить безопасное будущее для нашей планеты, предпочитают использовать электрические автомобили на замену обычным.
Стильный дизайн
Как выглядит устройство электрокара? С конструктивной точки зрения, внутренний состав электромобиля мало как отличается от того, что привычно видеть у бензиновых или дизельных автомобилей. Электромобили, наравне с более привычными автомобилями, имеют колеса, которые соединяются с кузовом и эластичной подвеской. Управление электрокаром напоминает использование автомобилей, которые оснащены с автоматической коробкой передач: две педали, руль – все, как привычно для любого водителя.
Одно из главнейших отличий – отсутствие двигателя внутреннего сгорание. Он заменяется электрическим, причем его конструкция намного проще, нежели двигатель внутреннего сгорания. Электрический двигатель требует меньшего обслуживания, а также обладает меньшим количеством движущихся частей. Источником питания для электрического автомобиля является специальная батарея, которая периодически требует подзарядки на соответствующих станциях для заряда электромобилей.
Основные преимущества электрокаров
- Экологическое использование и безопасность для городской среды.
- Низкий уровень шума или его полное отсутствие.
- Низкая стоимость ремонта благодаря упрощенным конструкциям внутри автомобиля.
- Максимальный крутящий момент позволяет достичь лучшей динамики во время передвижения.
- Смещение центра тяжести в нижнюю часть, где располагается батарея, что приводит к безопасному передвижению на электромобиле.