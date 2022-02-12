Путин и Лукашенко обсудили реакции США и НАТО на предложения по безопасности

19:20 Автор: Варвара Комарова

Источник: Kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщается 12 февраля на сайте Кремля.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран условились о дальнейших личных контактах, добавили в Кремле.

Ранее российский лидер провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Стороны обменялись мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности России. Также президенты обсудили ситуацию, связанную со спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину и договорились держать эти вопросы в поле зрения российско-французского диалога.

В МИД заявили о быстрых темпах «накачки» Украины западным оружием

В последнее время заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию звучат от западных СМИ. В МИД РФ назвали это скоординированной информационной атакой. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что устами своих официальных представителей Россия никогда не угрожала Украине.

По итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава российского МИД сообщал, что реакция США и НАТО по ключевому вопросу российских предложений по гарантиям безопасности была негативной.

#Белоруссия #международные отношения #безопасность

Ещё материалы: Владимир Путин

582