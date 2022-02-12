Razer и Xbox дарят 300 тысяч подписок Game Pass игрокам





Razer и Microsoft объединились в рамках промо-кампании, чтобы раздать игрокам 300 тысяч подписок на сервис Game Pass. Все это проходит в рамках продвижения не только подписки Game Pass, но и приложения Razer Cortex (это приложение позволяет оптимизировать игровую производительность PC).

Razer запустил специальный сайт, где подробно описаны условия, как получить в подарок подписку Game Pass для PC на 1 месяц. Сделать это довольно просто, от игроков требуется:

Скачать приложение Razer Cortex,Зарегистрировать Razer ID,Получить код в разделе DEALS > GIVEAWAY в приложении Razer Cortex.

Важно сказать, что коды выдаются 6 раз в день каждые 4 часа, в каждой раздаче находится по 5000 ключей. Как говорит Razer, такой подход требуется, чтобы дать игрокам со всего мира шанс выиграть подписку, поскольку у всех разные часовые пояса.

Акция продлится до 3 марта 2022 года. Выданный код действителен только для новых пользователей PC Game Pass.