Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где найти друг друга заказчика и исполнителям

Роман Иванов

Различных IT-задач у бизнеса становится всё больше. Это сайты на CMS, лендинги, чат-боты, SMM, поисковое продвижение, тексты для блогов, разработка электронных магазинов. Есть необходимость найти разработчиков с нужными навыками, юристов в сфере IT, заняться интеграциями с 1С, Bitrix24 и другими системами.

Всего не перечислить. Главное — необходимость заказчика и исполнителя найти друг друга и иметь возможность сотрудничать с гарантиями. Где это возможно сделать?

Где искать исполнителя для IT-сферы

Возможность найти наиболее подходящего исполнителя для заказчика предоставляет специальный сайт, который выступает в роли тендерной площадки. Можно описать требования, видение продукта, желаемый результат, прикрепить необходимые материалы. После модерации заказ рассылается в подходящие агентства, зарегистрированные на сайте. Сервис подбирает исполнителей, но если они не устраивают, то можно найти других вручную. Общение заказчика и исполнителя происходит на сайте.

Если задача не требует обращения в агентство, то можно сотрудничать с частными лицами — фрилансерами. Достаточно заполнить опросник и указать желаемую цену. Публикация задания будет находиться до указанной даты, когда возможен сбор заявок, выбрать исполнителя можно в любое время.

Пример публикации заказов на тендерной площадке.

Какими задачами занимаются исполнители? Пример из области рекламы в Instagram и Facebook для кожевенной мастерской. Исполнителю удалось при затратах примерно 600 000 р. сделать прибыль в 6 млн р. благодаря получению 5 500 лидов (заявок). Если вас интересуют этот и другие примеры, тендерная площадка IT Workspace представляет сборник кейсов.

Среди распространённых разработок можно упомянуть CMS-решения. Например, для туристической базы. Одним из исполнителей был выбран популярный Wordpress, который позволил создать многостраничный адаптивный сайт с формой для бронирования туров. Простой и понятный пользовательский интерфейс не отвлекает от главного: понять перечень услуг и сделать заказ. Есть много заданий и по разработке мобильных приложений. Например, для бренда здоровой еды. В приложении была реализована гибкая система подписок с автоматическим продлением. Получилось яркий и самобытный инструмент для заказа продуктов премиального бренда.

При выборе сервиса обратите внимание, есть ли раздел "полезная документация". Это облегчает работу обеих сторон договора. Пригодиться могут шаблоны брифов, договоров, коммерческих предложений.

Немного статистики по среднему бюджету по данным одной из русскоязычных площадок:

на разработку сайтов: 160 000+ ₽;

на поисковую оптимизацию: 30 000+ ₽;

на рекламу: 58 000+ ₽;

на мобильную разработку: 325 000+ ₽;

на SMM и PR: 48 000+ ₽.

География заказчиков IT-услуг в основном Россия, в меньшей степени — Украина, Беларусь, Казахстан, Чехия, США.

Для того чтобы узнать все возможности сервиса, нужно перейти на сайт. Регистрация на бирже от лица заказчика или исполнителя не отнимает много времени. Выбирайте сервис с самой большой базой digital-агентств в Рунете и обширной площадкой для фрилансеров.