Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года

Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года


Студия Remedy представила свой отчет, который показывает, что у компании дела идут неплохо. Согласно отчету, за 2021 год выручка студии составила 44,7 млн евро и выросла на 8,9% (по сравнению с 2020 годом). При этом, операционная прибыль составила 14,7 млн евро (+32.9%).

В своем отчете Remedy указывает, что работает сейчас над 4 играми. Они должны все выйти в период с 2023 по 2025 годы. На 2022 год студия никакие релизы не планирует. Вот эти 4 проекта:



Condor, создается с 505 Games. Кооперативный шутер во вселенной Control.



Vanguard, создается с Tencent. Многопользовательский проект, пока он на стадии проверки концепции.



Heron. Предполагается, что это крупнобюджетный сиквел Control. В конце 2021 года проект перешел на стадию проверки концепции.



Alan Wake 2, создается с Epic Games. Игра в активной разработке, ее релиз предполагается в 2023 году.

Напомним, что Alan Wake 2 был анонсирован в декабре в рамках The Game Awards 2021. Это будет хоррор для взрослых от третьего лица, который Remedy называет «самой красивой игрой студии».

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Голый живот Рианны и "султан" Егор Крид: 10 образов недели
Екатерина Волкова не только первый раз стала бабушкой, но и присутствовала при родах
Екатерина Волкова не только первый раз стала бабушкой, но и
Алла Пугачева, долго терпевшая нападки коллег, высказалась в их адрес
Алла Пугачева, долго терпевшая нападки коллег, высказалась в их адрес
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект, который издавал звуки, но приглушал работу локаторов
Более 10 лет назад в Балтийском море обнаружили аномальный объект,
60 FPS в Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S появится в марте
60 FPS в Life is Strange: Remastered Collection на Xbox Series X | S
Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года
Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года
Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году
Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Павел Прилучный посвятил пост Мирославе Карпович. Подписчики думают, что он прощальный
Павел Прилучный посвятил пост Мирославе Карпович. Подписчики думают,
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где найти друг друга заказчика и исполнителям
Разработать сайт, заняться SMM, сделать мобильное приложение: где
Преимущества электромобилей
Преимущества электромобилей
Новый Midnight Club уже может находиться в активной разработке
Новый Midnight Club уже может находиться в активной разработке

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Марина Зудина сводила родителей и внучку в ресторан
Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по обеспечению долговременной безопасности
Ветеранские организации России поддержали инициативы Путина по
Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей
Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей
Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox
Как быстро включить/выключить «Ночной режим» на Xbox

Еще по теме

Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»
Remedy будет работать совместно с Tencent над своим условно-бесплатным шутером
Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021
Alan Wake 2 будет игрой «для взрослых» — новые детали об игре