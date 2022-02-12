Remedy сейчас работает над 4 играми, которые выйдут в ближайшие 4 года





Студия Remedy представила свой отчет, который показывает, что у компании дела идут неплохо. Согласно отчету, за 2021 год выручка студии составила 44,7 млн евро и выросла на 8,9% (по сравнению с 2020 годом). При этом, операционная прибыль составила 14,7 млн евро (+32.9%).

В своем отчете Remedy указывает, что работает сейчас над 4 играми. Они должны все выйти в период с 2023 по 2025 годы. На 2022 год студия никакие релизы не планирует. Вот эти 4 проекта:

, создается с 505 Games. Кооперативный шутер во вселенной Control., создается с Tencent. Многопользовательский проект, пока он на стадии проверки концепции.. Предполагается, что это крупнобюджетный сиквел Control. В конце 2021 года проект перешел на стадию проверки концепции., создается с Epic Games. Игра в активной разработке, ее релиз предполагается в 2023 году.

Напомним, что Alan Wake 2 был анонсирован в декабре в рамках The Game Awards 2021. Это будет хоррор для взрослых от третьего лица, который Remedy называет «самой красивой игрой студии».