Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет после объявления о беременности

Вадим Карасев

В Лос-Анджелесе 11 февраля прошла вечеринка брендов Рианны Fenty Beauty и Fenty Skin, которую певица посетила вместе с бойфрендом A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс). Пара впервые вместе вышла в свет после новости о том, что Рианна ждет первенца.





На мероприятии Рианна появилась в открытом зеленом топе, почти не скрывающим округлившегося живота, и охотно позировала перед фотографами, одна и с возлюбленным.









О том, что пара ждет ребенка, стало известно в конце января. Радостную новость знаменитости сообщили поклонникам оригинальным способом — при помощи фотосессии в родном для рэпера Гарлеме в Нью-Йорке.









О романе Рианны и A$AP Rocky в СМИ заговорили в 2020 году. Их первый официальный выход в свет в качестве пары состоялся в прошлом году на Met Gala. Недавно инсайдер рассказал прессе, что после появления на свет малыша влюбленные планируют устроить свадьбу на родине Рианны, острове Барбадос.

Ольга Петелина