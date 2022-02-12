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Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет после объявления о беременности

Рианна и A$AP Rocky впервые вместе вышли в свет после объявления о беременности

В Лос-Анджелесе 11 февраля прошла вечеринка брендов Рианны Fenty Beauty и Fenty Skin, которую певица посетила вместе с бойфрендом A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс). Пара впервые вместе вышла в свет после новости о том, что Рианна ждет первенца.


На мероприятии Рианна появилась в открытом зеленом топе, почти не скрывающим округлившегося живота, и охотно позировала перед фотографами, одна и с возлюбленным.



О том, что пара ждет ребенка, стало известно в конце января. Радостную новость знаменитости сообщили поклонникам оригинальным способом — при помощи фотосессии в родном для рэпера Гарлеме в Нью-Йорке.



О романе Рианны и A$AP Rocky в СМИ заговорили в 2020 году. Их первый официальный выход в свет в качестве пары состоялся в прошлом году на Met Gala. Недавно инсайдер рассказал прессе, что после появления на свет малыша влюбленные планируют устроить свадьбу на родине Рианны, острове Барбадос.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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