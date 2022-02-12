Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году
Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны после его слов о том, что проблема румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, не фигурирует в двусторонней повестке.
Такое заявление глава дипмиссии сделал 9 февраля в ходе пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника. В МИД Румынии подчеркнули, что совместная общественная комиссия, занимающаяся в том числе вопросом возврата золота, продолжает работать над этой проблемой и вскоре состоится ее очередное заседание.
Подобные заявления, считает румынская сторона, "направлены на создание у общественности ошибочных мнений, не благоприятствуют проведению естественного диалога".
В годы Первой мировой войны, в декабре 1916 года, румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая тогда была союзником королевской Румынии. Во время Октябрьской революции и Гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Их дальнейшая судьба стала предметом изучения советских и российских историков, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения.
Бухарест неоднократно поднимал вопрос о возврате ценностей. В 2003 году была создана совместная российско-румынская общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных с историей двусторонних отношений, в том числе проблемы золотого запаса.золото Румыния румынский золотой запас