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Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году

Румыния потребовала от России золотой запас переданный в 1916 году

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны после его слов о том, что проблема румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, не фигурирует в двусторонней повестке.

Такое заявление глава дипмиссии сделал 9 февраля в ходе пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника. В МИД Румынии подчеркнули, что совместная общественная комиссия, занимающаяся в том числе вопросом возврата золота, продолжает работать над этой проблемой и вскоре состоится ее очередное заседание.


"В связи с деятельностью румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, в связи с которой посол РФ в Румынии сказал в среду, вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня, государственный секретарь напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года", - говорится в заявлении МИД Румынии.

Подобные заявления, считает румынская сторона, "направлены на создание у общественности ошибочных мнений, не благоприятствуют проведению естественного диалога".

В годы Первой мировой войны, в декабре 1916 года, румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая тогда была союзником королевской Румынии. Во время Октябрьской революции и Гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Их дальнейшая судьба стала предметом изучения советских и российских историков, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения.

Бухарест неоднократно поднимал вопрос о возврате ценностей. В 2003 году была создана совместная российско-румынская общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных с историей двусторонних отношений, в том числе проблемы золотого запаса.

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По материалам: uposters.ru

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