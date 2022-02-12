Сергей Глушко после персональной выставки подарил картину одному из своих героев

Стриптизер, а теперь еще и художник Сергей Глушко устроил выставку своих картин в Москве, после которой подарил актеру Роману Курцыну его портрет. Новоявленный художник Сергей Глушко подарил одну из написанных им картин актеру Роману Курцыну. На полотне Роман изображен во всей красе рядом с собакой. Написан портрет был еще в прошлом году, но вручить его автор решил только после персональной выставки, которая прошла в Москве на днях. В своем Инстаграме муж Наташи Королевой показал процесс передачи шедевра. И хотя Роман уже видел полотно ранее, он весьма бурно отреагировал на подарок, называя Сергея «талантливым и самым любимым художником» и призывая подписчиков оценить способности Глушко. «Просто пушка. Другие учатся этому по полжизни, а ты взял и написал с кондачка», — восклицал восхищенный герой картины, подпрыгивая от избытка эмоций.Роман Курцын и Сергей Глушко «Ты достойный чел, а достойные челы должны иметь свои портреты», — объяснил свою щедрость Сергей Глушко. Наташа Королева объяснила ранее, что ее мужу, более известному как Тарзан, надоело заниматься стриптизом. К тому же, хоть он и находится в прекрасной физической форме, годы поджимают. И в 52 демонстрация достоинств своего тела вызывает гораздо больше вопросов, чем пару десятков лет назад. И вот Сергей Глушко всерьез занялся тем. что раньше считал своим хобби: он взялся за кисть и запечатлел в масле членов своей семьи и всех хороших знакомых. Никас Сафронов, побывавший на выставке, заявил, что у новоявленного живописца получается весьма похоже на оригинал. А потому его, вполне возможно, ждет большое будущее в творчестве. Первый же вернисаж собрал не меньше журналистов, чем выставки самого Сафронова, у которого за плечами богатый опыт и признание.