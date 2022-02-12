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Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей

Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей
Старшая сестра певицы Наташи Королевой опубликовала редкий архивный кадр с их родителями, на котором их маму не узнать. Старшая сестра Наташи Королевой, Ирина Осауленко поделилась со своими подписчиками архивным кадром из семейного альбома. На нем запечатлена она совсем крохой и ее родители: Людмила и Владимир Порывай. Многие были удивлены, увидев знаменитую «маму Люду» в молодом возрасте. Ведь сейчас она имеет яркий образ с красными волосами. А в конце 60-х годов была дамой со стилем «леди лайк». На снимке она предстает в элегантном костюме и в шляпке.
Людмила и Владимир Порывай - родители Наташи Королевой «Как меняются люди!», «Вашу маму не узнать! Хотя и тогда, и сейчас хороша!» — написали пользователи Сети. Сейчас 75-летнюю маму Наташи Королевой Людмилу Порывай многие знают как бывшую ведущую программы «Время обедать!» Первого канала, а также как веселого оптимистичного блогера. Людмила Порывай имеет статус заслуженного деятеля культуры Украинской ССР и заслуженной артистки Украины. В Киеве она работала дирижером хоровой капеллы «Светоч» и профессором консерватории. Сейчас Людмила Порывай проживает в Майами со своим мужем бизнесменом Игорем Эльпериным.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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