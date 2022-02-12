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Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта

Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта


Студия Ninja Theory продолжает делиться информацией об игре Hellblade II, но не конкретно о том, что ждет игроков в проекте, а о процессе его производства. Ранее уже разработчики рассказывали, что они стараются создавать игру с максимальным «захватом реальности» и показывали, как записывают звуки для игры.

В новом видео, которое появилось в Twitter у разработчиков Senua’s Saga: Hellblade II, демонстрируется запись голосов Фурий. Для тех, кто не играл в первую часть, напомним, что главная героиня слышит голоса Фурий — это слуховые галлюцинации, которые возникают у нее в голове. Фурии комментируют происходящее, реагируют на действия героини, могут предупреждать ее об опасности или вводить в заблуждение. В ролике в Twitter разработчики показывают, как записывался голос Фурий для Hellblade 2, для этого были приглашены в новую студию актеры Стивен Хартли, Хелен Гоулен и Эбби Гринланд (они же озвучивали Фурий) в первой части.


Отмечается, что запись Фурий проходит в бинауральном формате, который позволит игрокам точно понять направление источника звука.

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По материалам: newxboxone

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