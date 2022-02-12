Создатели Hellblade II показали новое видео по разработке проекта





Студия Ninja Theory продолжает делиться информацией об игре Hellblade II, но не конкретно о том, что ждет игроков в проекте, а о процессе его производства. Ранее уже разработчики рассказывали, что они стараются создавать игру с максимальным «захватом реальности» и показывали, как записывают звуки для игры.

В новом видео, которое появилось в Twitter у разработчиков Senua’s Saga: Hellblade II, демонстрируется запись голосов Фурий. Для тех, кто не играл в первую часть, напомним, что главная героиня слышит голоса Фурий — это слуховые галлюцинации, которые возникают у нее в голове. Фурии комментируют происходящее, реагируют на действия героини, могут предупреждать ее об опасности или вводить в заблуждение. В ролике в Twitter разработчики показывают, как записывался голос Фурий для Hellblade 2, для этого были приглашены в новую студию актеры Стивен Хартли, Хелен Гоулен и Эбби Гринланд (они же озвучивали Фурий) в первой части.

The Furies return in Senua's Saga: Hellblade II, so we were thrilled to invite @StevenPHartley, Helen and Abbi from the original cast to our brand-new studio.



🎧 Contains binaural audio pic.twitter.com/29KFnLyuCM — Ninja Theory (@NinjaTheory) February 11, 2022



Отмечается, что запись Фурий проходит в бинауральном формате, который позволит игрокам точно понять направление источника звука.